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梁家榮棒打富藍戈破僵局　樂天3比1送富邦4連敗

▲▼中職梁家榮。（圖／記者李毓康攝）
▲梁家榮。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將7日在桃園球場交手樂天桃猿，雙方皆由洋投先發，富邦推出羅戈（Nivaldo Rodriguez），對上樂天魔神樂（Marcelo Martinez），本場雙方一路鏖戰，樂天第8局梁家榮從富邦洋投富藍戈（Enderson Franco）手中敲出突破僵局的關鍵安打，終場3比1打敗富邦，富邦苦吞4連敗。

富邦第2局率先得分，范國宸擊出左外野二壘安打，董子恩擊出左外野安打，高國麟遭到觸身球保送，陳真擊出中外野高飛犧牲打，帶有1分打點。

樂天第5局打破鴨蛋，林泓育擊出中外野安打，並且成功盜上二壘，馬傑森擊出左外野安打，送回1分打點，幫助球隊追平比數。

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第8局樂天重啟攻勢，張閔勛擊出中外野安打，林立選到四壞球，富邦換上洋投富藍戈，沒想到第一球就被梁家榮擊出右外野安打，先丟掉1分，接著又被朱育賢敲出左外野安打，再丟掉1分，最後樂天2分差勝出。

羅戈先發7局，用了89球，62個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，1次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，最後無關勝敗。

魔神樂先發7局，用了106球，72個好球，被擊出4支安打，投出7次三振，1次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，同樣無關勝敗。

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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