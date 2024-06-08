記得李振昌說的話　陳柏豪學習「精打細算」



▲陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿投手陳柏豪今年開季連續15場、15局無失分，後來雖然破功，但目前仍暫居聯盟救援王，陳柏豪想起過去前中信兄弟隊友李振昌的話。

今年陳柏豪來到樂天，開季連續15場、15局無失分，直到5月11日被統一7-ELEVEn獅破功，本季出賽22場，防禦率1.64，拿到12次救援成功，位居聯盟救援王。

無失分破功之後，陳柏豪偶爾出現失分狀況，陳柏豪坦言，「先前有這個紀錄在，當然會想要維持或是突破，破功失掉那1分，心情上難免自責，那一場又是蠻重要的比賽，但過了一天，保持球場上的態度，必須要做出來，不能因為失分了就想太多。」

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陳柏豪表示，「雖然有時候太容易鑽牛角尖，但還是趕快修正想法，現在進入疲勞期，選手都會遇到，還是希望可以維持好的球感與身手，幫助球隊守起來，目標是幫助球隊，穩穩收下勝利，前面15場無失分，其實還是有狀況，很開心，我是運氣好，對手打不好或是隊友幫忙，幫我安心度過危機，紀錄不是只有我一個人可以掌控，要歸功於隊友。」

近幾場偶爾會有失分，陳柏豪表示，「還是有失分，不會想得很嚴重，就算失了分，還要守下來，必須更正面的態度，有時候領先3分球、2分球、1分球，要如何精打細算，看打者打序，更明白現在要做什麼，能幫助球隊贏球才是重點，不要去堆壘包，不要陷入危機，這是我持續學習的東西。」

陳柏豪認為，「什麼時候跟打者對決，心態上可以更強烈一點，有時候想太多，不想讓打者打到球，以前在中信兄弟，有嘗試過擔任終結者，後來看到李振昌學長擔任終結者的好表現，讓我知道原來終結者不是這麼容易，記得學長有說過一句話，投第6局到第8局就是用最好的球速與球路，讓對方打不好，但終結者的心情不太一樣，有時候就差臨門一腳，什麼狀況都會發生。」

陳柏豪表示，「最難的就是讓自己心態保持正向，現在就是維持這樣的心態，被擊出安打之後，下一個要讓如何讓打者擊出滾地球製造雙殺，希望再穩定一點，古久保健二總教練也常說平常心，不要想太多，持續進攻好球帶，讓打者去出棒，才會知道答案。」