鋒總動怒抗議關燈　樂天桃猿今天取消LED秀

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將8日7比1打敗樂天桃猿，富邦總教練陳金鋒在第8局結束換局向主場工作人員抗議，今天雙方原地續戰，樂天桃猿日籍領隊川田喜則表示，「今天取消局間LED燈光秀。」

昨天富邦與樂天之戰，第8局結束後換局，陳金鋒衝向主場工作人員表達抗議，陳金鋒提到，「已經兩次了，他們要辦活動都OK，當下換到我們投手與野手練習，燈光是暗的，如果投過去沒看到球，受傷的是我們的選手，大家每個主場都有活動，怎麼會在我們換局的時候把燈關掉，已經跟主審說過兩次，這樣子很危險。」

談到昨天狀況，川田喜則表示，「昨天我們在賽中局間，投手上到投手丘進行練習前，有LED燈光秀，對方總教練有一些反應，今天先把局間LED燈光秀取消，畢竟職棒比賽在局間有時間規範，局間的練習時間不管是雙方選手都要練習，之後會聽取多方建議，在時間以內可以執行的部分，會再研議討論。」

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川田喜則表示，「今後還是會執行LED燈光秀，只是執行的時間點，還有時間的長短，畢竟棒球比賽是有雙方，基於公平性去安排。」

此外，川田喜則認為，「LED燈光秀今後是個趨勢，所以要跟其他球隊討論，要如何執行，要跟其他球隊確認，今天日本職棒樂天隊也是更換照明設備，以日職來說，半數球場都是換上LED照明設備，希望可以借鏡日職經驗，以不影響球賽為主，要整體規劃來考量，LED燈光秀可以提供娛樂性，帶給球迷不同的體驗感受，這個也是很重要。」