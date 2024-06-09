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大谷翔平先發敲安　道奇11比3輕取洋基奪3連勝

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，交手紐約洋基隊，本場大谷翔平在得點圈適時敲安，搭配隊友賀南德茲（Teoscar Hernández）單場雙響砲，貢獻6分打點，終場11比3打敗洋基，道奇拿下3連勝。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第2棒，第1局首打席遭到三振，第3局第2打席擊出左外野安打，帶有1分打點，第6局第3打席擊出三壘飛球被接殺，第8局第4打席擊出二壘滾地球，藉由接球失誤上壘，第9局第5打席獲得四壞球。

總計大谷翔平4打數敲出1支安打，有1分打點，選到1次四壞球，替球隊跑回2分，被三振1次，打擊率0.311。

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道奇隊第2局上半先馳得點，賀南德茲（Teoscar Hernández）敲出中外野陽春全壘打，第2局下半洋基隊追平比數，第3局上半道奇隊靠著大谷翔平敲出適時安打，打下超前分，洋基隊第3局下半賈吉（Aaron Judge）馬上用陽春砲回應，雙方再度打平。

第5局赫南德茲（Enrique Hernandez）掃出右外野陽春全壘打，幫助道奇隊要回領先，道奇隊第6局拿到1分，第8局賀南德茲（Teoscar Hernández）轟出滿貫砲，道奇隊第9局上半錦上添花，一舉攻下3分，第9局下半賈吉敲出陽春砲，但洋基隊仍以8分差落敗。

關鍵字： MLB棒球

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