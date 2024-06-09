郭勇志傳授新武器　羅戈談韓職印象：很有競爭強度



▲羅戈。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）今年開季以來表現出色，不僅是球隊最穩定投手，現階段是聯盟三振王，好表現受到韓國職棒球探關注，對此羅戈說出心中想法。

本季羅戈先發11場，戰績3勝3敗，投了61.1局，被擊出58支安打，包括2支全壘打，72次三振，16次四死球，防禦率1.91，目前是聯盟三振王。

今年來到台灣強化指叉球，羅戈透露，「季初有跟投手教練郭勇志討論球路，目前看起來效果蠻好，蠻感謝郭勇志教練，一直以來都投直球、曲球、卡特球，現在有了這顆球，是不同角度的變化，有很大幫助，無論是左打或是右打都有幫助。」

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羅戈認為，「有比較多的三振，是所有球種的應用，尤其有了這顆指叉球，可以幫助直球有更好效果，一開始使用新的握法與球種，需要時間適應，但到了比賽很快就可以掌握到。」

先前有韓國媒體報導，韓職球隊關注中華職棒多位洋投，名單中包括羅戈，羅戈表示，「不會特別去理會，場上也不會聽到，來這邊就是為了富邦悍將打球，幫助球隊拿到勝利，目標是總冠軍，其他都是伴隨而已來，如果可以去就去，對我而言就是幫助富邦悍將贏球，不是只有我，經紀團隊會討論，做出一個比較好的決定，對生涯比較好的決定。」

今年來到中職，羅戈觀察，「最主要是速度差異，台灣跑者速度很快，很不容易被雙殺，這是跟我以前打球的地方，比較不一樣的。」

至於被問到對於韓職的印象，羅戈坦言，「沒有在韓國打球，沒辦法評論，可能跟台灣差不多，但要實際上打了才知道，但可能都是未來的事，有跟朋友聊過韓職規則與制度，知道韓職是很有競爭強度的聯盟。」