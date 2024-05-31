對決綠衫軍拚生涯首冠　唐西奇：我們的防守將是關鍵

▲獨行俠唐西奇認為防守將是此次與塞爾提克爭冠關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠相隔13年再闖NBA年度總冠軍賽，將與波士頓塞爾提克爭冠。陣中最強明星雙衛唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)領軍出擊，在西區以第5種子身份一路過關斬將突圍成為西區霸主。「籃球金童」唐西奇提到決賽對手，東霸天綠衫軍時強調，「對手是NBA最好的球隊，我認為我們的防守將是關鍵！」

「籃球金童」唐西奇在此次西區冠軍賽表現出色，最終獲得西區決賽MVP肯定，也將朝生涯首冠目標邁進。獨行俠主帥奇德(Jason Kidd)就表示，「我們相信唐西奇是最偉大的球員之一，媒體已經會將他放在偉大球員與『GOAT』(意指史上最偉大球星)的討論中了。」

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談到此次冠軍賽對手，也是本季聯盟例行賽龍頭塞爾提克時，唐西奇強調，「塞爾提克是NBA最好的球隊，本季戰績排名聯盟首位，還擁有非常多厲害的武器，因此我認為團隊的防守將是關鍵。」

塞爾提克陣中擁有「雙探花連線」包括坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)以及兩名攻守俱佳後衛哈勒戴(Jrue Holiday)、懷特(Derrick White)。

禁區則有累積季後賽出賽多達181場，依然在尋覓生涯首冠的(Al Horford)，若季後賽首輪因小腿傷勢休兵至今的波辛基斯(Kristaps Porzingis)能夠歸隊，整體戰力整齊度肯定不容小覷。

▲軍容壯盛的塞爾提克，被視為本季冠軍大熱門。（圖／CFP）