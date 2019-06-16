「球哥」拒絕談論被交易　下周將恢復對抗訓練

▲博爾與英格拉姆在戴維斯交易案雙雙被當作籌碼送往鵜鶘。(圖／CFP)

記者杜奕君／綜合報導

湖人16日發動震撼交易，將鵜鶘當家球星戴維斯(Anthony Davis)換來與詹姆斯(LeBron James)夢幻聯手，但湖人也將包括「球哥」博爾(Lonzo Ball)在內的3名好手，外加3個首輪選秀權送往鵜鶘。球哥16日現身時，拒絕談論遭到湖人交易一事，但博爾腳踝傷勢傳出已經好轉，預計下個月就將展開對抗訓練。

曾被湖人視為未來後場的救世主，但「球哥」博爾在上季詹姆斯降臨洛城後，整體重要性明顯降低，加上自新人年開始，連續兩季都遭遇不小的傷病問題，因此僅穿湖人戰袍短短兩個賽季，就在AD交易案中被當成主要籌碼送往鵜鶘，新賽季將從紐奧良重新出發。

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本季因腳踝傷勢缺陣多達36場，博爾仍繳出9.9分、5.3籃板、5.4助攻的全面數據，不過過去兩季他的最大問題仍在投籃穩定性不足，過於「奇特」的出手姿勢，讓他本季罰球命中率甚至僅有41.7%，別說身為球隊積極栽培的潛力新星，就連作為一名NBA球員的合格標準都相差甚遠，也成為博爾未來必須積極努力克服的劣勢。

博爾今日現身Drew League賽事，觀看弟弟出賽，現場也與球迷合影留念，但拒絕談論遭到交易一事。據消息指出，博爾目前已經開始進行投籃訓練，預計下個月開始就將重新展開場上對抗性訓練，迎接新賽季到來。

▲博爾新賽季將從鵜鶘重新出發。(圖／CFP)