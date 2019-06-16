運動雲

>

「球哥」拒絕談論被交易　下周將恢復對抗訓練

ETtoday運動雲

▲▼博爾（Lonzo Ball）與英格雷（Brandon Ingram）。（（圖／CFP）

▲博爾與英格拉姆在戴維斯交易案雙雙被當作籌碼送往鵜鶘。(圖／CFP)

記者杜奕君／綜合報導

湖人16日發動震撼交易，將鵜鶘當家球星戴維斯(Anthony Davis)換來與詹姆斯(LeBron James)夢幻聯手，但湖人也將包括「球哥」博爾(Lonzo Ball)在內的3名好手，外加3個首輪選秀權送往鵜鶘。球哥16日現身時，拒絕談論遭到湖人交易一事，但博爾腳踝傷勢傳出已經好轉，預計下個月就將展開對抗訓練。

曾被湖人視為未來後場的救世主，但「球哥」博爾在上季詹姆斯降臨洛城後，整體重要性明顯降低，加上自新人年開始，連續兩季都遭遇不小的傷病問題，因此僅穿湖人戰袍短短兩個賽季，就在AD交易案中被當成主要籌碼送往鵜鶘，新賽季將從紐奧良重新出發。

請繼續往下閱讀...

本季因腳踝傷勢缺陣多達36場，博爾仍繳出9.9分、5.3籃板、5.4助攻的全面數據，不過過去兩季他的最大問題仍在投籃穩定性不足，過於「奇特」的出手姿勢，讓他本季罰球命中率甚至僅有41.7%，別說身為球隊積極栽培的潛力新星，就連作為一名NBA球員的合格標準都相差甚遠，也成為博爾未來必須積極努力克服的劣勢。

博爾今日現身Drew League賽事，觀看弟弟出賽，現場也與球迷合影留念，但拒絕談論遭到交易一事。據消息指出，博爾目前已經開始進行投籃訓練，預計下個月開始就將重新展開場上對抗性訓練，迎接新賽季到來。

▲巫師沃爾、湖人詹姆斯、博爾 。（圖／CFP）

▲博爾新賽季將從鵜鶘重新出發。(圖／CFP)

關鍵字： 博爾球哥Lonzo Ball湖人籃球NBA詹姆斯詹皇交易鵜鶘戴維斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

戴維斯交易案成蝴蝶效應　巴特勒也想加盟湖人

期待「夢之合體」戴維斯　詹皇呼喚：兄弟開始了！

快訊／AD真的重磅加盟湖人　將與詹皇夢幻連線

CBA／洋將制度大改變　新賽季將採「試用期」新制

熱門新聞

快訊／AD真的重磅加盟湖人　將與詹皇夢幻連線

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

中職／陳俊秀滿貫砲打中展示車　連3年牽新車！

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

厄文加盟籃網成定局？　球隊一哥羅素恐遭逼走人

中職／連換3投抓不到出局數　洪總：投球膽子不夠

讀者回應

﻿

最新新聞

1再見失誤後　伯納找陳偉漢閉門長談

2開球大暴投仍自評90分　郭品超吐露原因

3山川or羅敏卿？　姚雨翔想當綜合

4富邦機槍打線攻4分　5局富邦4：0象

5開南9好漢報選秀　郭李看好朱祥麟

熱門新聞

1AD交易轉戰湖人　與詹皇夢幻連線

2對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

3陳俊秀滿貫砲中車　連3年牽新車

4不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

5厄文若加盟籃網　傳羅素恐遭逼走

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟說好不打臉的，黃鈞聲遭擦棒球擊中面罩倒地 | 06_14 兄弟 vs 富邦 八局下

投捕互相禮讓什麼都沒抓到，吳東融短打上壘中信兄弟挑戰成功 | 06_14 兄弟 vs 富邦 七局上

背靠背！朱育賢擊出領先全聯盟的16轟，並助Lamigo再次要回領先 | 06_14 統一 vs Lamigo 五局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

朱育賢展現重砲身手，單場三安三打點，表現精湛 | 06_14 統一 vs Lamigo 賽後

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366