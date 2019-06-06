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中職／在美國大家不叫他本名　布雷兒子2年後選秀

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▲高國慶、布雷、王漢、曾智偵 。（圖／統一獅提供）

▲布雷 。（圖／統一獅提供）

記者劉峻誠／台北報導

統一獅邀請「上古神獸」王漢、「轟天雷」布雷2名傳奇洋將來到台灣，本週末他們就會現身台南球場與球迷見面，現在47歲的布雷，在美國成立禮車出租公司，能回到台灣，他感到非常開心。

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這次來到台灣，統一獅特別安排高國慶到台北與布雷見面，當年布雷為高國慶取了普侯斯（Albert Pujols）的綽號，他說：「你看看他，這麼強壯，所以很適合這樣的稱號。」高國慶也提到，自己很關注美職普侯斯的表現，能夠得到這樣的綽號非常光榮。

▲高國慶、布雷、王漢、曾智偵 。（圖／統一獅提供）

▲高國慶、布雷 。（圖／統一獅提供）

布雷提到，自己剛來到台灣時，看到高國慶，覺得他非常也天份，所以很樂意幫助他，最後他也成為超級巨星，「沒有什麼事會比幫助有天份的球員變成巨星還要開心了。」


布雷，英文原名Tilson Brito，現在在美國設立禮車出租公司，公司名稱叫做「Pulle」，也就是中文布雷直翻的名稱，他笑說：「現在大家都不叫我本名，在美國大家都叫我Tilson Brito。」布雷表示，剛退休時不知道要做什麼，成立公司11年，每天都在學習，一直到現在，也算是小有成就了。

布雷談到，自己退休後就有朋友找他擔任教練，但他希望能指導自己的兒子，「如果我去當教練，那我就沒時間教他了。」現在布雷的兒子Chris Brito19歲，2年後將參加選秀，布雷說：「他也是一個很有力量的打者。」

關鍵字： 統一獅中華職棒布雷
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