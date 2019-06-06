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中職／統一傳奇投捕20年再見　王漢讚曾智偵：最好的捕手

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▲高國慶、布雷、王漢、曾智偵 。（圖／統一獅提供）

▲王漢、曾智偵相擁 。（圖／統一獅提供）

記者劉峻誠／台北報導

統一獅6日邀請傳奇洋將王漢、布雷來到台灣，並邀請曾智偵、高國慶擔任神秘嘉賓，王漢與布雷都沒猜中要來的是誰，但看到曾智偵與高國慶現身，2人都非常感動，並獻上熱情的擁抱。談到曾智偵，王漢說：「他是我生涯遇過最好的捕手。」

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來到台北小巨蛋的記者會，統一獅球團事先告知王漢會有特別嘉賓，他猜了很多人，但沒想到會是老搭檔曾智偵，「看到他我真的非常興奮。」

王漢1993年加入，隨即拿下中職單季最多的22勝，每年投球局數都超過200局，生涯3年就有56勝、防禦率2.14成績。這3年來，與曾智偵搭配無數場比賽，也曾在1993年8月10日面對味全龍時，兩人搭配12局，終場王漢156球完投，僅被敲7支安打，包含陳金茂1發陽春砲，掉2分，終場雙方2比2平手。

王漢說：「一個好的投手一定要搭配好的捕手，不然再好也沒用。曾智偵就是我生涯搭配過最好的捕手，跟他蹲捕，我從來沒有搖過頭，他的配球功力真的很好，所以他說什麼，我就照投，真的幫了我很多，只想跟他說」王漢還轉頭用中文跟曾智偵說：「謝謝你」

為何這麼讚許曾智偵的功力，他說：「他是很認真的捕手，也跟我一起搭配過12局的比賽，真的很辛苦。1995年，我們一起在教練團的指導下拿到冠軍，當時我跟曾智偵還有隊友都很努力，冠軍不是一個不努力的隊伍能拿到的。」

曾智偵談到王漢，直言：「剛開始看到他時，我覺得他不怎樣，因為一般投手投球動作都很大，但他就只像是我們捕手傳球一樣。春訓時也看起來很普通，但沒想到例行賽一開始，他就完全是不一樣的投手」

曾智偵回憶，過去每場王漢的先發，對手都會拿出最強投手對決，所以要贏相當不容易，但王漢總是用表現給獅子軍信心，只要拿下2至3分，比賽通常都可以順利拿下，「他的滑球犀利，他的身高再搭配大幅度的曲球，看起來就像是從三樓掉下來一樣，而且直球也很準。」

「是我職棒蹲捕生涯以來，搭配過最輕鬆的投手」曾智偵誇讚王漢的控球，要內角就內角，要外角就外角，甚至可以閉著眼睛接球，而且他是本土投手的標竿，不管在例行賽、冠軍賽投起來都沒有差別。曾智偵說：「他先發結束後，隔天也會認真練習，跑步跑得非常快。」

關鍵字： 統一獅中華職棒王漢曾智偵
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