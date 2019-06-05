影／大谷翔平無畏154公里速球　相隔2場再開轟

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

天使大谷翔平5日（台灣時間）先發，擔任第3棒、指定打擊，6局下敲出本季第4轟，也是天使全場唯一敲下打點的一擊，終場天使2比4不敵運動家。

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大谷翔平6月1日開轟後，連續2場比賽無安打。此戰面對運動家，大谷翔平4打數2安打，包含1發全壘打，選到1次保送、吞下1次三振，天使全場拿2分，都是靠大谷翔平的2分彈拿下。

Ohtani with that oppo power. pic.twitter.com/gYHygzbZCo — MLB (@MLB) 2019年6月5日

這場比賽運動家派出蒙塔斯（Frankie Montas）先發，1出局後楚特（Mike Trout）選到保送，大谷翔平敲出安打，但拉克羅伊（Jonathan Lucroy）敲出雙殺打，天使沒有攻下分數。

4局下天使0比2落後，大谷翔平率先上場打擊，但吞下三振。6局上運動家24歲的勞瑞安諾（Ramon Laureano）敲出2分砲，這是他本季第8轟。6局下與勞瑞安諾同年同月出生的大谷翔平，面對蒙塔斯96英里（約154公里）內角球也敲出2分砲回敬。大谷翔平這發全壘打初速104英里（約167.3公里），仰角34度，飛行388英呎。

不過終場天使仍以2比4輸球，運動家先發投手蒙塔斯拿下本季第7勝。