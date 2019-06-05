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鄧愷威生涯1A初登板丟6分　靠打線幫忙逃敗

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▲鄧愷威加盟明尼蘇達雙城隊。（圖／展逸經紀提供）

▲鄧愷威。（圖／展逸經紀提供）

記者劉峻誠／綜合報導

雙城1A洋杉激流市麥粒(Cedar Rapids Kernels)投手鄧愷威5日（台灣時間）先發面對馬林魚1A柯林頓伐木大王（Clinton Lumberkings），主投3.2局丟6分，其中2分自責分，本季首度登板無關勝敗，終場雙城以8比6擊敗馬林魚。

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鄧愷威去年在新人聯盟10場出賽，其中9場先發，拿下3勝3敗，防禦率3.59的成績。本季從1A出發，6月5日是他本季首度出賽，先發3.2局，用69顆球，其中48顆好球，被敲6支安打，有2次四壞球、4次三振，丟6分，其中2分自責分，本季防禦率4.91。

1局下鄧愷威就遇上麻煩，連續被敲3支安打，包含1支二壘安打，一口氣丟2分，不過接下來即時回穩，連續抓下3個出局數，包含1次三振。2局下鄧愷威又被首名打者敲出安打，但他靠著牽制，抓下第一個出局數，再連續用2次三振解決打者。3局下鄧愷威也讓馬林魚3上3下，沒有失分。

4局上鄧愷威又出現狀況，被首名打者敲出安打後，隊友發生失誤，並且投出保送，讓馬林魚攻佔滿壘，接著被敲出安打丟分，好不容易靠著三振抓下本局第一個出局數，隊友又發生失誤，讓馬林魚再攻下2分，2出局一二壘有人時，鄧愷威再被敲安打丟分，並讓馬林魚攻佔二三壘，雙城1比6落後。

此時雙城決定換掉鄧愷威，接替登板的尼夫（Zach Neff）讓班菲德（Will Banfield）敲出游擊滾地球出局，成功化解危機。在鄧愷威退場後，雙城攻下7分，終場以8比6逆轉奪勝。

關鍵字： 旅美球員鄧愷威雙城
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