中職／計畫3野手登板各抓1出局數　潘武雄被劉育辰拒絕

▲統一獅隊潘武雄。（圖／統一球團提供）



記者劉峻誠／台中報導

統一獅1日面對中信兄弟，因大幅度落後，在8局下派出內野手高國慶登板投球，統一潘武雄、楊家維當時也想登板，不過潘武雄的請求被打擊教練劉育辰拒絕。

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昨天統一在7局下換上林威志登板，單局被對方狂攻8分，也讓統一落後分數達到12分，因此在2出局時決定讓高國慶熱身。

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除了高國慶外，潘武雄、楊家維也都想登板，還計畫1人投1個人次，但潘武雄指著劉育辰說：「他把我擋下來了，不讓我上去投。」

▲高國慶初登板紀念球 。（圖／記者劉峻誠攝）



楊家維表示，自己高中時還有客串當過投手，當時球速還有140公里以上，楊家維笑說：「國慶說他現在球速有130以上，但昨天只有120幾。」

▲楊家維。（圖／記者黃克翔攝）