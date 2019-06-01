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中職／曾夢過當投手　高國慶40歲登板：潘武雄也想投

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▲高國慶初登板投球 。（圖／統一獅提供）

▲高國慶初登板投球 。（圖／統一獅提供）

記者劉峻誠／台中報導

統一獅1日面對中信兄弟，因為比數大幅落後，在8局下派出40歲野手高國慶登板投球，這是高國慶生涯初登板，高國慶笑說：「以前在做夢時想過登板投球。」

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統一獅5局時還與兄弟戰成7比7平手，但王勝偉一發滿貫砲，將雙方差距拉開。7局登板的林威志無法壓制兄弟打線，單局丟了8分，高國慶說：「7局下2出局時，總教練跟我提出這個想法。」而高國慶前一次站上投手丘投球，已經是他高一的時候。

季初時統一面對桃猿也曾大幅落後，當時教練團也叫他去練投，但因為隔天統一休兵1天，所以最後沒派高國慶登板。

高國慶登板1局無失分，解決第1名打者王勝偉時，洲際球場象迷為高國慶歡呼，高國慶說：「這種事以後還是不要發生好了，發生就代表我們被打爆了。」高國慶登板時，隊友潘武雄、楊家維也想登板，還告訴他，如果他無法解決打者，他們也可以上去投。

談到生涯初登板心情，高國慶說：「我有跟他們打者比，叫他們積極揮棒，不要等保送，這樣不好看。我就是丟到捕手手套而已。」

高國慶最後也留下生涯初登板用球，並笑說：「之前大聯盟也會這樣啊，鈴木一朗登板投過140幾，我看我怎麼才120幾。」

關鍵字： 統一獅中職高國慶
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