中職／陳偉漢代跑彭政閔後！王勝偉開轟　恰恰得分卡關1個月

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟彭政閔今年即將退休，在退休前可望創下的紀錄包含中職史上最多得分、2000安、200轟。目前最接近的紀錄為張泰山的中職史上最多得分紀錄，但這項紀錄在接近時刻停了將近1個月。

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張泰山過去在中職創下1075得分紀錄，彭政閔在5月8日時跑回1分，讓自己生涯得分紀錄來到1072分，在僅差3分追平之際，聯盟也提醒中信兄弟，兄弟5月10日至12日面對桃猿3連戰就有機會完成紀錄，沒想到這個提醒之後，彭政閔再也沒有回本壘拿下分數。

在5月8日之後，彭政閔13場比賽、43打席、34打數，敲出9支安打，選到8次四壞球，有1次觸身球保送，但都沒有回到本壘得分。

5月31日面對統一獅，彭政閔先發3棒，單場選到3次保送，但都沒有機會得分。6月1日再戰統一，彭政閔先發扛6棒，4局下無人出局滿壘選到保送，幫助兄弟追回1分，兄弟靠著周思齊高飛犧牲打、林明杰安打超前統一，彭政閔也在1出局上到三壘，但還是沒辦法得分。

▲中信兄弟陳偉漢。（圖／記者季相儒攝）



5局下彭政閔又有得分機會，1出局雙方7比7平手，三壘有人時彭政閔靠著保送上壘，統一換上林其緯，對周思齊投出保送，兄弟攻佔滿壘，沒想到這時兄弟決定讓二壘上的彭政閔退場，換上陳偉漢代跑，2出局後王勝偉敲出生涯第2發滿貫砲，張志豪、陳偉漢、周思齊、王勝偉都得到1分，彭政閔的生涯得分數仍然停留在1072分。

▲王勝偉。（圖／記者黃克翔攝）