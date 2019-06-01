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中職／黃恩賜對上洪心騏　1日運彩看好統一勝兄弟

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▲▼中華職棒富邦悍將對統一獅。洪心騏（圖／記者李毓康攝）

▲洪心騏。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟1日在洲際主場迎戰統一獅，派出黃恩賜對上洪心騏，1日運彩看好統一勝兄弟。

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5月初還排名戰績首位的中信兄弟近16戰2勝14敗，目前4連敗，讓他們現在以20勝23敗1和，排名墊底，與排名第1的桃猿有3場勝差。

黃恩賜5月中之後2場先發表現不佳，合計6.2局，被敲17支安打，包含3發全壘打，有6次保送，丟14分，也讓他在5月21日下二軍調整。5月27日黃恩賜在二軍中繼3局，僅被敲2安打，有2次三振，沒有保送，拿下勝投。

本季黃恩賜在一軍出賽9場，其中8場先發，拿下1勝3敗1中繼，防禦率6.39。面對統一2場，吞下1敗，對戰防禦率3.48。

洪心騏今年春訓受傷，讓他4月才開始在二軍出賽，這次先發是他暌違303天再度回到一軍出賽。本季洪心騏在二軍投8場、7場先發，拿下1勝2敗，防禦率6.82的成績。去年面對兄弟1場後援，投1局，被敲1安打，沒有失分。

1日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出統一讓1.5分，賠率2.05，兄弟受讓1.5分，賠率1.50，大小總分開11.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80，不讓分方面兄弟賠率1.80，統一不讓分賠率1.70，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒統一獅運彩
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