中職／江辰晏對決蔡齊哲　31日運彩看好統一勝兄弟

▲江辰晏。（圖／記者季相儒攝）



體育中心／綜合報導

中信兄弟31日派出蔡齊哲先發，對上統一獅江辰晏，31日運彩開盤，看好統一奪勝。

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中信兄弟5月初時戰績還排第1，但近15戰吞下13敗，目前3連敗，以20勝22敗1和排名墊底，統一獅21勝23敗1和，與兄弟沒有勝差，僅領先兄弟千分之1勝率，兩隊都與排名第1的桃猿有3場勝差。

蔡齊哲本季10場出賽、9場先發，其中4場優質先發，拿下2勝4敗，防禦率5.66的成績，近期表現不佳，個人吞下3連敗。尤其在前一次先發，面對桃猿僅投0.2局丟6分。本季蔡齊哲面對統一5場，拿下2勝1敗，防禦率5.19。黃恩賜、蘇智傑、潘武雄面對蔡齊哲都有1轟，且對戰打擊率都超過4成。

江辰晏本季8場先發，其中4場優質先發，拿下2勝3敗，防禦率4.06的成績。對戰兄弟3場，吞下2敗，不過對戰防禦率僅1.93。本季曾被王勝偉敲過全壘打，面對陳子豪被打擊率高達6成67，必須特別留意。

31日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出統一讓1.5分，賠率1.90，兄弟受讓1.5分，賠率1.60，大小總分開10.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80，不讓分方面兄弟賠率1.90，統一不讓分賠率1.60，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。