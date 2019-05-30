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中職／患上投不滿1局心魔　賴鴻誠二軍沈澱後重返一軍

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▲▼富邦悍將賴鴻誠。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將賴鴻誠。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將賴鴻誠去年拿下19次中繼成功，是富邦陣中最多，在聯盟排名第3，但今年開季狀況不佳，16場出賽僅投11局，防禦率高達7.36，也讓他在5月17日下二軍調整，29日回到一軍後，賴鴻誠坦言，開季因為自己連續數場比賽無法投完1局，也讓自己被心病纏上。

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賴鴻誠4月12日開始，連續4場投不滿1局，28日好不容易投滿1局退場，但也丟了1分，5月4日起又連續3場投不滿1局。這也讓賴鴻誠時常覺得，自己怎麼會沒辦法達成任務，他說：「1局對我來說應該是件容易的事啊，一直這樣想，就讓自己越來越沒自信。」

5月16日賴鴻誠面對Lamigo桃猿，1個人都無法解決，失1分退場，隔天就到二軍報到。賴鴻誠說：「身體是沒問題，但心裡的問題比較嚴重。」

賴鴻誠去年出賽63場，拿下19次中繼成功，防禦率僅3.54；本季16場出賽，投11局，防禦率高達7.36。賴鴻誠認為，自己今年開季太過於求好心切，想做自己無法控制的事，「像是想幫助球隊贏球，導致得失心重，反而無法發揮優勢。」

今年剛開季在一軍時，賴鴻誠壓力很大，思緒很亂，練續幾場無法投完1局，也讓他總是不知道自己在做什麼。下二軍之後，雖然首場出賽0.1局失1分，但內容還可以，他說：「至少知道自己怎麼失分的，在二軍時就跟教練、隊友多聊天，有時候旁觀者清，反而能知道我的問題在哪。」

談到自己的「投不滿1局心魔」賴鴻誠表示，教練告訴他，不管是不是投完1局，只要解決1個人、2個人，能對球隊有貢獻都是好事，也讓賴鴻誠慢慢走出心理障礙。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒賴鴻誠
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