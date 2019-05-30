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中職直播／林煜清本季首度登板！瑞安要幫統一拿4連勝

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▲▼中職Lamigo桃猿VS富邦悍將,富邦悍將,林煜清。（圖／記者季相儒攝）

▲林煜清。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將30日派出林煜清先發，面對統一獅洋投瑞安，林煜清本季首度登上一軍，力拼投滿5局，幫助富邦中斷2連敗，瑞安挑戰連續4場優質先發，並幫助統一拿下4連勝。

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富邦悍將目前19勝1和20敗，是本季唯一還沒拿到20勝的隊伍，但與排名第2的統一之間沒有勝差，僅輸統一千分之1勝率，與首位桃猿有2.5場勝差。

林煜清過去3年之間77場出賽，其中8場先發，最多投5局（2場）。去年出賽24場，其中5場先發，拿下1勝2敗2中繼成績，防禦率5.27。對戰統一12場，1敗、1救援失敗、1中繼，對戰防禦率9.45，是對戰中職其他3隊中，表現最差的。

今年林煜清在二軍出賽8場，其中5場先發，拿下2勝2敗，防禦率3.71，單場最多投5.1局、88球。

▲▼統一獅瑞安。（圖／記者李毓康攝）

▲統一獅瑞安。（圖／記者李毓康攝）

統一獅先發投手瑞安傷癒復出後先發3場，都是優質先發，拿下2勝1敗，防禦率2.41的成績。對戰富邦1場，主投5局失1分，拿下勝投。

瑞安必須特別小心富邦右打者，今年瑞安被打擊率2成29，但面對右打被打擊率2成97，面對左打1成52。面對富邦打線被打擊率2成63，其中富邦左打面對瑞安打擊率4成29，左打1成67。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒統一獅
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