中職／從擔心到幸運擊潰大魔王　洪一中：我們還是怕索沙

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／新北報導

Lamigo桃猿26日派出林樺慶面對富邦悍將索沙，賽前大家很沒自信，洪一中開玩笑說，大家抱持著：「平常心，盡力去打，輸了也沒關係」的心態，但沒想到面對索沙，桃猿打者攻勢全開，從他手上敲下6分，總教練洪一中說：「運氣比較好，我們還是很怕索沙。」

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此戰索沙主投5.2局，被敲9支安打，林泓育有1發全壘打，有1次保送、4次三振，另外有3次暴投，中斷個人7連勝、連續10場優質先發，吞下本季第2敗，防禦率從賽前的1.36上升至1.72。

▲富邦悍將索沙。（圖／記者季相儒攝）



洪一中說：「一開始還是很擔心，畢竟他是現在中職最傑出的投手，我們又是5號先發對上人家王牌，只是希望放鬆去打，今天掌握得還不錯，失投都有打到，是我們比較幸運一點，但我們還是很怕索沙啦。」

過去柏納帝那與索沙在韓職合計交手16打數，柏納帝那敲出7支安打，包含二壘安打、三壘安打、全壘打各1支，還選到1次保送，吞2次三振，從索沙手中敲下6分打點，對戰打擊率高達4成38。此戰柏納帝那面對索沙，2打數都敲出安打，洪一中表示，因為過去2人在韓職對戰過，所以彼此都很了解。