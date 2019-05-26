中職／新北市突破400萬人口　侯友宜、鄭文燦新莊應援

▲侯友宜、鄭文燦 。（圖／記者劉峻誠攝）



記者劉峻誠／新北報導

中職邁入30週年，各隊對於主場經營越來越用心，屬地主義的落實不僅靠球團努力，新北市政府也相挺，新北市長侯友宜26日邀請桃園市長鄭文燦到新莊看桃猿對上富邦的比賽，以行動支持在地球隊。

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侯友宜表示，新莊棒球場自107年以來由富邦取得委託營運，除了每年進行各項硬體設施的改善外，富邦也將每年60場主場賽事安排在新莊，是支實實在在的新北市在地球隊，身為新北市民的一份子，自然一定要力挺，最好的方式就是進場看球。

桃園市長鄭文燦受邀來到新莊看球，新北、桃園兩市長一起看棒球，各自穿著地主球隊的球衣，雖然支持不同球隊，但同樣挺中職，鄭市長支持的Lamigo桃猿自100年起經營桃園國際棒球場，是中職第一支落實屬地主義的領頭羊，多年來成功的經營模式，累積不少死忠的在地球迷，各類行銷活動引發中職各隊所效仿，而桃園市府從交通建設到球團活動的支持，也是屬地主義能成功的關鍵因素。

體育處表示，新北市致力於推廣全民運動，讓運動自然融入日常生活中，每個球迷都是運動愛好者，鼓勵新北市民踴躍進場支持在地球隊，未來將與富邦悍將更緊密合作，整合雙方資源，回饋到球迷上，希望更多人挺棒球、愛運動。

另外，新北市設籍突破400萬人口，特別推出感恩回饋新北市民優惠活動，26日前400位購票的新北市民，想內野熱區4折優惠，也讓許多新北市民搶票進場。