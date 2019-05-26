中職／索沙對戰林樺慶　26日運彩看好富邦勝桃猿奪6連勝

▲富邦悍將索沙。（圖／記者季相儒攝）



體育中心／綜合報導

富邦悍將26日在新莊主場迎戰Lamigo桃猿，派出索沙對上林樺慶，26日運彩看好富邦6連勝。

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富邦25日靠著陳仕朋8局好投，加上打線發揮，以7比1擊敗桃猿，拿下隊史最長的5連勝，目前戰績19勝1和18敗，僅次於桃園的20勝1和18敗，兩隊之間僅0.5場勝差。

索沙本季10場先發，全都是優質先發，其中2場完投、1場完封、1場無四死球。拿下7勝1敗，防禦率1.36，有76次三振，在勝投、防禦率、三振排行榜都遙遙領先其他投手。不過本季索沙面對團隊打擊表現最猛的桃猿僅1場，主投8局丟4分，還被朱育賢敲出1發全壘打，對戰防禦率4.50。

林樺慶本季還沒有一軍出賽紀錄，在二軍共先發4場，拿下1勝2敗，防禦率3.93的成績。去年林樺慶面對富邦4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.70，曾被蔣智賢、胡金龍敲過全壘打。

26日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出桃猿受讓1.5分，賠率1.70，富邦讓1.5分，賠率1.80，大小總分開8.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80，不讓分方面富邦賠率1.40，桃猿不讓分賠率2.30，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。