運動雲

>

中職／索沙對戰林樺慶　26日運彩看好富邦勝桃猿奪6連勝

ETtoday運動雲

▲▼富邦悍將,索沙。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將索沙。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將26日在新莊主場迎戰Lamigo桃猿，派出索沙對上林樺慶，26日運彩看好富邦6連勝。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

富邦25日靠著陳仕朋8局好投，加上打線發揮，以7比1擊敗桃猿，拿下隊史最長的5連勝，目前戰績19勝1和18敗，僅次於桃園的20勝1和18敗，兩隊之間僅0.5場勝差。

索沙本季10場先發，全都是優質先發，其中2場完投、1場完封、1場無四死球。拿下7勝1敗，防禦率1.36，有76次三振，在勝投、防禦率、三振排行榜都遙遙領先其他投手。不過本季索沙面對團隊打擊表現最猛的桃猿僅1場，主投8局丟4分，還被朱育賢敲出1發全壘打，對戰防禦率4.50。

林樺慶本季還沒有一軍出賽紀錄，在二軍共先發4場，拿下1勝2敗，防禦率3.93的成績。去年林樺慶面對富邦4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.70，曾被蔣智賢、胡金龍敲過全壘打。

26日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出桃猿受讓1.5分，賠率1.70，富邦讓1.5分，賠率1.80，大小總分開8.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80，不讓分方面富邦賠率1.40，桃猿不讓分賠率2.30，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒Lamigo桃猿運彩

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

推薦閱讀

中職直播／索沙對林樺慶挑戰11場QS！富邦求6連勝登首位

中職／林益全打破彭政閔、林智勝紀錄　史上最速1500安

影／中職／陳仕朋8局好投！富邦隊史首5連勝　與桃猿0.5場勝差

大谷翔平3打數無安打、連續10場上壘　天使5連敗

熱門新聞

快訊／王維中旅韓後返大聯盟　運動家台將第一人

雷納德轟27+17逆轉公鹿　暴龍東冠100比94隊史首闖總決賽

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

中職／從來不授意丟人　洪總：如果有退出球界

「可愛」左手大重錘扣傻字母哥　雷納德成就東冠榮耀

中職／味全龍復活是好事　劉義傳：希望再有第6隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1名球評李亦伸再度上演反指標戲碼

226日運彩看好富邦勝桃猿奪6連勝

3陳瑞振從「投」教　莊玉彬球速增

4林書豪燦笑捧東冠獎盃生涯首進總決賽

5戴資穎辮子頭登場　蘇迪曼盃後暫休息

熱門新聞

1王維中返大聯盟　運動家台將第一人

2雷納德G6轟27+17率暴龍首晉總決賽

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4從不授意丟　洪總：如果有退球界

5左手大重錘　雷納德扣傻字母哥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

陳子豪代打3分彈建功奪MVP　中信兄弟止3連敗

李宗賢安打後隨即盜上二壘，張正偉隨後敲出安打打下球隊第八分 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

不用看也接的到，梁家榮兩次流暢的守備為球隊抓下兩出局 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366