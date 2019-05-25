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朱立人選保送跑回追平分！4打數都吞K　張進德同場蹲捕

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▲朱立人。（圖／截自AkronRubberDuck推特）

▲朱立人。（圖／截自AkronRubberDuck 推特）

記者劉峻誠／綜合報導

印地安人2A亞克朗橡皮鴨（Akron RubberDucks）朱立人25日（台灣時間）先發蹲捕，面對巨人2A里奇蒙飛鼠（Richmond Flying Squirrels），4打數吞下4次三振，不過靠著保送上壘，跑回球隊關鍵追平分，延長賽13局印地安人2比1擊敗巨人。

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此戰朱立人擔任印地安人先發第6棒、捕手，4打數都吞K，選到1次保送，跑回1分，本季118打數吞下44次三振，敲出26支安打，打擊率從賽前的2成28降至2成20。守備方面，朱立人此戰被盜了3次壘，有1次阻殺成功。

張進德沒有先發，延長賽10局上1出局二壘有人時代打，選到保送，不過後面2名隊友都吞下三振。10局下上場蹲捕，總計1打數沒有安打，選到1次保送。

2局下1出局一壘有人，朱立人吞下三振。巨人在4局上敲下1分，5局下朱立人率先上場打擊，靠著保送上壘，再靠隊友犧牲觸擊上到二壘，2出局一二壘有人時，靠著隊友安打上到三壘，隨後巨人投手在滿壘時保送，朱立人跑回追平分。

6局下2出局朱立人吞下三振，9局下1出局二壘有人，朱立人又吞K。延長賽12局，朱立人是首名打者，也吞下三振，最後印地安人在延長賽13局，靠著Ernie Clement再見安打贏球。

關鍵字： 旅美球員朱立人印地安人

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