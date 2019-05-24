中職／陳品學先發2.1局丟4分不穩　陳連宏讚牛棚危機處理

▲富邦悍將張竣龍。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將24日面對Lamigo桃猿，先發投手陳品學投不滿3局退場，由牛棚投手合力守成，終場9比4擊敗桃猿，總教練陳連宏表示，陳品學目前還不夠穩定，必須繼續調整，會再討論下週輪值，不過牛棚處理危機能力優異，則是這場比賽贏球關鍵。

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過去富邦面對李茲2場都輸球，11局中僅敲出9支安打，攻下6分。富邦面對李茲打擊率2成20，其中右打打擊率2成94，左打打擊率僅1成67。不過此戰所有球員都有很好的發揮，除了7棒林哲瑄外，每一棒面對李茲都有安打表現，陳連宏說：「打擊方面是打擊教練給的建議，但今天還是鎖定他的直球為主。」

陳品學此戰2.1局，被敲5安打，包含1發全壘打，有2次四壞球、1次觸身球保送、4次三振，丟4分自責分，陳連宏說：「還是不穩定，需要再修正。」對於下週輪值是否更動，陳連宏沒有鬆口。

牛棚方面，張竣龍投2局、倪福德1.2局、羅國華、林羿豪、陳鴻文都投1局，全都沒有丟分，雖然張竣龍有3次保送，並留給羅國華滿壘危機，但最終都順利下莊，陳連宏認為，「牛棚危機處理能力都很好。」

富邦開季至今終於拿到5成勝率，陳連宏說：「開季表現不是很好，但大家都慢慢調整，大家都很努力在拼。」