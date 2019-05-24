運動雲

>

中職／Lamigo隊友比韓職好相處　柏納帝那：索沙比以前更強

ETtoday運動雲

▲柏納帝那。（圖／記者王真魚攝）

▲柏納帝那。（圖／記者王真魚攝）

記者劉峻誠／新北報導

Lamigo桃猿洋砲柏納帝那21日升上一軍，前2場出賽8打數2安打，柏納帝那過去在韓職對戰富邦悍將索沙有優異的表現，本週2人有機會在中職對決，柏納帝那說：「但是現在的索沙比以前更強了，而且現在是新的開始，還是要集中精神，專心面對每天的比賽。」

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

柏納帝那目前2場出賽都是對中信兄弟，8打數有2安打，但都是一壘安打，另外選到1次保送、有1次盜壘。談到今年來到台灣，與台灣投手對決的想法，柏納帝那說：「這裡的投手變化球很多，但之前也看過這樣的投手，棒球本來就是這樣，所以感覺沒什麼不一樣。」

柏納帝那在大聯盟生涯累積28轟，過去2年在韓職奇亞虎也都有單季20轟表現，且2年都有32次盜壘成功，長打實力及速度都不可忽視，今年來到台灣，他也對自己的長打及盜壘有所期待，他說：「雖然會有目標，但不會去強求，希望能專注在每場比賽。」

過去柏納帝那與索沙在韓職合計交手16打數，柏納帝那敲出7支安打，包含二壘安打、三壘安打、全壘打各1支，還選到1次保送，吞2次三振，從索沙手中敲下6分打點，對戰打擊率高達4成38。柏納帝那笑說：「之前的對戰數據都不錯，但他還是一名很好的投手，而且今年的他更強了，現在他是這個聯盟最強的投手，而且過去已經過去，現在是個新的開始，我必須集中精神面對他。」

談到台灣與韓國的不同，柏納帝那說：「跟這裡的隊友相處起來很輕鬆，大家也都很外向，不過不是代表韓國球隊都很嚴肅，只是剛好我之前待的隊伍是這樣。」

來到台灣後，柏納帝那專注在練習上，還沒有辦法好好享受台灣的食物與人文風情，他說：「之前都在二軍，希望把自己準備到最好，所以沒享受到台灣的食物，現在上來一軍，如果有機會的話，希望能夠去體驗看看。」

關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒柏納帝那索沙

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

推薦閱讀

中職／沒想過會有150轟　林益全意外：比1500安還快

中職／花1年適應重訓　林益全加重球棒揮出成績

中職／甲溝炎後首度練球　伍鐸預計下週回一軍

中職／李茲對戰陳品學　24日運彩看好桃猿勝富邦

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／林威助震怒：二軍積極進攻是基本，對方竟故意觸身

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

2大專系際盃　輔大企管搶進四強

3還原衝突事　林振賢：沒說是故意

4國田賽25日焦點　楊俊瀚百米飆速

5中道中學解散　未來轉型社團球隊

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

5林威助震怒：二軍積極進攻，對方竟故意觸身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366