中職／Lamigo隊友比韓職好相處　柏納帝那：索沙比以前更強

▲柏納帝那。（圖／記者王真魚攝）



記者劉峻誠／新北報導

Lamigo桃猿洋砲柏納帝那21日升上一軍，前2場出賽8打數2安打，柏納帝那過去在韓職對戰富邦悍將索沙有優異的表現，本週2人有機會在中職對決，柏納帝那說：「但是現在的索沙比以前更強了，而且現在是新的開始，還是要集中精神，專心面對每天的比賽。」

★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

柏納帝那目前2場出賽都是對中信兄弟，8打數有2安打，但都是一壘安打，另外選到1次保送、有1次盜壘。談到今年來到台灣，與台灣投手對決的想法，柏納帝那說：「這裡的投手變化球很多，但之前也看過這樣的投手，棒球本來就是這樣，所以感覺沒什麼不一樣。」

柏納帝那在大聯盟生涯累積28轟，過去2年在韓職奇亞虎也都有單季20轟表現，且2年都有32次盜壘成功，長打實力及速度都不可忽視，今年來到台灣，他也對自己的長打及盜壘有所期待，他說：「雖然會有目標，但不會去強求，希望能專注在每場比賽。」

過去柏納帝那與索沙在韓職合計交手16打數，柏納帝那敲出7支安打，包含二壘安打、三壘安打、全壘打各1支，還選到1次保送，吞2次三振，從索沙手中敲下6分打點，對戰打擊率高達4成38。柏納帝那笑說：「之前的對戰數據都不錯，但他還是一名很好的投手，而且今年的他更強了，現在他是這個聯盟最強的投手，而且過去已經過去，現在是個新的開始，我必須集中精神面對他。」

談到台灣與韓國的不同，柏納帝那說：「跟這裡的隊友相處起來很輕鬆，大家也都很外向，不過不是代表韓國球隊都很嚴肅，只是剛好我之前待的隊伍是這樣。」

來到台灣後，柏納帝那專注在練習上，還沒有辦法好好享受台灣的食物與人文風情，他說：「之前都在二軍，希望把自己準備到最好，所以沒享受到台灣的食物，現在上來一軍，如果有機會的話，希望能夠去體驗看看。」