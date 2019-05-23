中職／虎妞降臨洲際　兄弟結合虎航主題日抽15張機票

▲中信兄弟結合虎航主題日 。（圖／中信球團提供）



體育中心／綜合報導

中信兄弟將於 6/1-6/2 在台中洲際棒球場舉辦「GATE B835」主題活動，中信 兄弟與「台灣虎航」合作，將帶領球迷一起體驗一趟難忘的飛行旅程!將邀請台虎 營運長「賴俊廸」、台虎客艙組員「虎妞」、台虎網紅「虎將」來到球場，帶領中信兄弟航向勝利!

★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

6/1-6/2 活動期間進場的球迷朋友們，可以獲得限量的台灣虎航福袋，每個福 袋隨機送出台灣虎航品牌提袋、四色筆、筆記本、撲克牌、或 L 型夾等多樣好禮。 會員當然也有專屬贈品，可領取每日限量的台灣虎航機票折價券，讓你出國玩樂更 輕鬆!活動兩天還會進行「台灣虎航機票抽獎三重奏」，總共送出 15 張不限航點 來回機票，每日有三次機會可以抽中，分別是「賽前得分預測」、「五局中場兄厲 害搖搖樂」、「會員抽選」，這麼重量級的大獎只有入場球迷和會員可以獨享唷!

場外則是有飛行闖關活動，挑戰成功即可得到台灣虎航提供的小贈品，台虎客艙組員「虎妞」們與台虎網紅「虎將」也會在現場熱烈歡迎大家的到來，並於賽前舉辦拍照見面會和球迷近距離互動，同時帶來精彩的開場表演，讓球迷感受台灣虎 航的獨特魅力!6/1-6/2 下午三點在台中洲際棒球場「GATE B835」準時登機，不 僅帶著球迷起飛更要帶著中信兄弟戰績起飛!歡迎球迷朋友踴躍進場，跟著台灣虎 航來趟熱血的棒球之旅吧!更多資訊請持續鎖定中信兄弟官方網站及「兄弟 Fans Club」臉書粉絲團!