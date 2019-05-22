中職／R＆B女神吳卓源降臨　桃猿動紫趴31日全猿開唱

▲吳卓源 。（圖／桃猿提供）



體育中心／綜合報導

Lamigo全猿主場主題趴「新光動紫趴」將於5月31日(五)至6月2日(日)登場。熊熊燃燒的動紫火焰照亮黑夜、棒球與音樂祭完美結合，5月31日(五)動紫女王宇宙全面爆發，突破框架、新生代R&B小天后Julia吳卓源將在賽後為全猿主場表演！

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美國柏克萊音樂學院音樂學院出身的吳卓源，同時擁有古典鋼琴的背景以及R&B的唱作實力，近年迅速竄升於歌壇，與熊仔及RGRY合作的作品《買榜》在YouTube點擊破千萬，也被選為嘻哈代表金曲，今年一月更與國際電音鬼才Alan Walker聯手在「KKBOX風雲榜」演出，嗨翻台北小蛋。

Julia吳卓源的作品緩和卻具有極大的渲染力，在新光動紫趴當中肯定風格獨具，施放動紫魔法，全猿主場即將刮起一陣R&B的浪漫氛圍！

吳卓源此次受邀參加新光動紫趴，球團希望吳卓源的音樂可以讓大家進入時空旅行，跟著她搖擺，吳卓源説：「歡迎大家來聽聽我的作品，第一次在棒球場開唱，覺得非常開心，希望未來也有機會在棒球場舉辦個人演唱會！」

即將迎接全猿主場10號隊友的動紫熱情，吳卓源是帶領大家勇往直前的女力，週五晚上和吳卓源一起紓壓放鬆，享受動紫趴！