度過開季3連敗低潮！江少慶5局好投　連2場先發奪勝

▲江少慶。（圖／截自AkronRubberDucks官網）



記者劉峻誠／綜合報導

印地安人3A哥倫布快艇（Columbus Clippers）江少慶22日（台灣時間）先發，對上老虎3A托利多泥母雞（Toledo Mud Hens），江少慶主投5局只失1分，幫助印地安人5比2擊敗老虎，江少慶拿下本季第2勝。

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江少慶開季表現不佳，讓他的防禦率一度上升至8.55，還吞下開季3連敗，不過前3場先發都投滿5局。此戰江少慶主投5局，用91顆球，其中58顆好球，被敲6支安打，有2次保送、4次三振，僅失1分，拿下2連勝，防禦率降至6.17。

1局上江少慶就遇到麻煩，被羅布森（Jacob Robson）敲出二壘安打，1出局三壘有人時被H.卡斯楚（Harold Castro）敲出安打丟分，接著又投出暴投以及觸身球，所幸江少慶及時以三振找回投球感覺，並且讓雷耶斯（Victor Reyes）敲出游擊滾地球，抓下首局第3個出局數。

2局上江少慶被彼得森（Dustin Peterson）敲出安打，但製造2次外野飛球及1次三振，沒有丟分。3局上坎德拉里歐（Jeimer Candelario）敲出安打，但H.卡斯楚擊出雙殺打，W.卡斯楚（Willi Castro）擊出安打，2出局一壘有人時，江少慶投出三振，化解危機。

4局上江少慶投出1次三振、1次保送，不過沒有失分，4局下印地安人敲下逆轉戰局的2分。5局上2出局後，江少慶先保送H.卡斯楚，再被W.卡斯楚敲出安打，但沒有丟分，5局下印地安人靠著老將羅索雷斯（Adam Rosales）開轟，再添1分，6局上接替江少慶登板的古笛（Nick Goody）雖然丟了1分，但終場印地安人仍以5比2獲勝。