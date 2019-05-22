中職／婚後6年終於得子　陳凱倫心情好...打擊也更好

▲陳凱倫。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將陳凱倫近期打擊手感佳，原因可能是他婚後6年，終於成功生子。過去6年沒有孩子，也讓他心裡有些壓力，但這些壓力都在老婆懷孕後釋放，他說：「現在心裡很喜悅，每天都很開心，嘴角上揚到耳朵了。」

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過去幾年陳凱倫都是守備組球員，生涯單一年度最高打擊率為3成03，單季最多轟僅2轟，從來沒有連續2戰開轟的他，18日在洲際面對兄弟黃恩賜敲出追平轟，21日在台南面對統一傅于剛再開轟，今年全壘打數來到3支，與高國麟、范國宸並列富邦第2多轟。

陳凱倫表示，自己過去是助攻角色，也很認清自己的任務，但對手都知道他慣於助攻，所以會用一樣的策略面對他，近期他選擇放手一博，大膽進攻，也確實收到好效果。

本季陳凱倫出賽23場，51打數敲出16支安打，包含3發全壘打，有8分打點，打擊率3成14，上壘率3成40，長打率0.510。今年全壘打數突破生涯新高，陳凱倫笑說：「可能我也是有力量的」。

過去6年，陳凱倫與老婆四處尋醫，希望找出生不出孩子的原因，但檢查結果都是「沒有問題」，這也讓陳凱倫相當煩惱，等了6年，陳凱倫的老婆終於在今年懷孕，也讓他充滿喜悅，他說：「現在每天都很開心。」

陳凱倫的老婆已經懷孕4個月，陳凱倫說：「兒子名字還沒想到，但小名會叫哈哈，希望他能夠跟我和老婆一樣，當個天天都很開心的人。」