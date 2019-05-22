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朱立人敲勝利打點！2打數都吞K　滿壘捕逸丟分

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▲朱立人。（圖／截自AkronRubberDuck推特）

▲朱立人。（圖／截自AkronRubberDuck 推特）

記者劉峻誠／綜合報導

印地安人2A亞克朗橡皮鴨（Akron RubberDucks）22日（台灣時間）與國民2A哈里斯堡參議員（Harrisburg Senators）交手，朱立人擔任印地安人先發第6棒、捕手，2打數沒有安打，吞下2次三振，不過靠著高飛犧牲打，敲下勝利打點，終場印地安人7比3擊敗國民。

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朱立人此戰2打數無安打，都吞下三振，靠著高飛犧牲打，敲下1分打點，並有1次觸身球保送上壘，並回到本壘得分。守備方面，朱立人有一次捕逸，造成印地安人失分。本季朱立人110打數24支安打，打擊率2成18，累積6次捕逸。

2局下1出局二壘有人，朱立人吞下三振。3局上2出局滿壘，國民先靠著保送拿下分數，朱立人又發生捕逸，造成印地安人再度失分。

3局上印地安人靠著2次失誤、3支安打及1支高飛犧牲打拿下3分，追平比數，2出局一二壘有人時，朱立人吞下三振。

6局上無人出局三壘有人，朱立人敲出右外野飛球，形成高飛犧牲打，幫助印地安人超前。8局上朱立人率先上場打擊，遭到觸身球保送，無人出局滿壘時，Tyler Friis敲出二壘安打，朱立人及Ka'ai Tom回到本壘得分，終場印地安人就以7比3贏球。

關鍵字： 旅美球員朱立人印地安人

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