黃暐傑假先發2局無失分　3A投3場防禦率0

▲黃暐傑。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

遊騎兵3A納許維爾天籟（Nashville Sounds）22日（台灣時間）與紅雀3A孟菲斯紅鳥（Memphis Redbirds）交手，遊騎兵黃暐傑假先發2局無失分，生涯在3A前3場都沒有失分，終場遊騎兵2比4輸球。

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黃暐傑此戰先發2局，用42球，有24顆好球，被敲1支安打，有2次四壞球、1次觸身球、4次三振，無失分。本季3A投3場、6局，僅被敲1支安打，送出10K，沒有失分。

1局上黃暐傑先三振掉艾德曼（Tommy Edman），保送了羅賓森（Drew Robinson），湯瑪斯（Lane Thomas）站著不動遭到三振，隨後羅賓森盜上二壘，拉維羅（Rangel Ravelo）選到保送，羅賓森盜上三壘，2出局三壘有人時，黃暐傑三振賈西亞（Adolis Garcia）。

2局上黃暐傑面對諾戈威斯基（John Nogowski）投出觸身球，史羅克（Max Schrock）敲出安打，不過哈德森（Joe Hudson）敲出雙殺打，2出局二壘有人時，史羅克盜上三壘，羅伯森（Kramer Robertson）吞下三振。