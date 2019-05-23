影／太空人敲罕見三殺打！大聯盟本季首度出現三殺

▲孟卡達生涯首度策動三殺。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

白襪23日（台灣時間）與太空人交手，太空人在3局下敲出本季大聯盟第一次「三殺打」，讓攻勢瞬間瓦解，加上白襪提爾森（Charles Tilson）滿貫砲，終場太空人以4比9輸球。

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太空人此戰運氣不佳，前2局都出現雙殺，第3局更是出現罕見的三殺，3局下無人出局，一二壘有人時，馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)敲出三壘邊線滾地球，白襪三壘手孟卡達(Yoan Moncada)完全沒有移動腳步，直接接球後踩三壘，封殺二壘跑者，再傳給二壘手桑契斯（Yolmer Sanchez）封殺一壘跑者，最後傳給一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu），刺殺打擊的馬瑞斯尼克。

這是大聯盟本季第一次三殺，去年大聯盟進行的2430場例行賽中，僅出現2次三殺，大聯盟至1876年以來，也僅出現718次三殺，而5-4-3「三殺」在大聯盟歷史上更是僅出現98次。大聯盟在1890年出現過單季20次三殺，是史上最多，而1961、1974年是史上唯二沒有三殺的球季。

過去白襪曾34次抓到三殺，是大聯盟第9多，大聯盟30隊中最少抓到三殺的隊伍是馬林魚的1次。太空人隊史則有9次敲出三殺，在一二壘有人情況下，是最常出現三殺的局面，歷史上共有490次，而滿壘情況下出現三殺的次數有129次。

白襪前一次抓到三殺是2016年7月8日，當年白襪一共抓到3次三殺。而當年3度參與三殺的阿布瑞尤，今天再度嚐到抓三殺的滋味。

大聯盟史上參與最多次三殺的是紅人名人堂球員麥菲（Bid McPhee）的9次，而金鶯名人堂球員羅賓森(Brooks Robinson)生涯敲過4次三殺，是史上最會敲三殺打的球員。