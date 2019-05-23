運動雲

>

影／太空人敲罕見三殺打！大聯盟本季首度出現三殺

ETtoday運動雲

▲孟卡達(Yoan Moncada)。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲孟卡達生涯首度策動三殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

白襪23日（台灣時間）與太空人交手，太空人在3局下敲出本季大聯盟第一次「三殺打」，讓攻勢瞬間瓦解，加上白襪提爾森（Charles Tilson）滿貫砲，終場太空人以4比9輸球。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

太空人此戰運氣不佳，前2局都出現雙殺，第3局更是出現罕見的三殺，3局下無人出局，一二壘有人時，馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)敲出三壘邊線滾地球，白襪三壘手孟卡達(Yoan Moncada)完全沒有移動腳步，直接接球後踩三壘，封殺二壘跑者，再傳給二壘手桑契斯（Yolmer Sanchez）封殺一壘跑者，最後傳給一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu），刺殺打擊的馬瑞斯尼克。

這是大聯盟本季第一次三殺，去年大聯盟進行的2430場例行賽中，僅出現2次三殺，大聯盟至1876年以來，也僅出現718次三殺，而5-4-3「三殺」在大聯盟歷史上更是僅出現98次。大聯盟在1890年出現過單季20次三殺，是史上最多，而1961、1974年是史上唯二沒有三殺的球季。

過去白襪曾34次抓到三殺，是大聯盟第9多，大聯盟30隊中最少抓到三殺的隊伍是馬林魚的1次。太空人隊史則有9次敲出三殺，在一二壘有人情況下，是最常出現三殺的局面，歷史上共有490次，而滿壘情況下出現三殺的次數有129次。

白襪前一次抓到三殺是2016年7月8日，當年白襪一共抓到3次三殺。而當年3度參與三殺的阿布瑞尤，今天再度嚐到抓三殺的滋味。

大聯盟史上參與最多次三殺的是紅人名人堂球員麥菲（Bid McPhee）的9次，而金鶯名人堂球員羅賓森(Brooks Robinson)生涯敲過4次三殺，是史上最會敲三殺打的球員。

關鍵字： 大聯盟三殺打三殺守備白襪太空人

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／虎妞降臨洲際　兄弟結合虎航主題日抽15張機票

中職／第7代動紫球衣來啦！復古火焰全面噴發

日職／清宮幸太郎最快24日歸隊　將與王柏融輪流左外野

林凱威中繼1.1局失1分　奪本季首勝

熱門新聞

影／鄭凱文拋球被罵後一週！2度向球迷鞠躬

伊谷達拉讚柯瑞史上第2強　嘴綠不屑外界質疑勇士一哥：懂啥

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

中華白16名國手挑3年　帕克：他們將是國家隊未來

小熊終結者打擊站「海邊」　轉播單位看傻笑翻天

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢適時安打　4局桃猿7比0兄弟

2王柏融1安、杉谷拳士雙響　火腿勝樂天

3大都會浪人坐uber 2小時上大聯盟

4大王7下保送帶動4分大局　火腿領先樂天

5華南少棒新北、台中24日爭四強

熱門新聞

1鄭凱文拋球爭議後一週！2度向球迷鞠躬

2小AI讚柯瑞史上第2強！嘴綠不屑質疑

3中華白新世代5長人 接班台籃支柱

4看不到猿獅轉播　球迷要捍衛收視權益

516國手挑3年　帕克找齊男籃未來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

跆拳道美國公開賽 大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

王威晨判斷方向錯誤，讓陳重羽的安打送回隊友，獅隊拿下第一分 | 05/14 統一 vs 兄弟 五局上

索沙大殺四方，連續10場優質先發，投手三冠王持續獨領風騷 | 05/21 富邦 vs 統一 賽後

中華職棒30周年05/014~05/19精彩投打(投手篇)

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366