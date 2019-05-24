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中職／開季遇人生最大低潮　吳世豪：上場想法太複雜

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▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-吳世豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳世豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將投手吳世豪開季定位為先發，沒想到連續2場出賽都不理想，5局共丟8分，經過1個多月在二軍調整，吳世豪回到一軍，改擔任中繼投手，他說：「自己想法太多，一直沒有辦法靜下心來，下二軍第一場也一樣，之後才能夠冷靜一點。」

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吳世豪3月31日先發，投2.2局丟3分，4月6日中繼2.1局丟5分，5局投球中雖然有7次三振，但被敲8支安打、5次四壞球、1次觸身球，防禦率高達14.40。下二軍後，首戰投1.2局丟3分，之後隔了22天才又出賽，投2局無失分。

去年吳世豪繳出好表現，不過他表示，不會因為去年的表現而感到壓力，只是談到開季時的表現，吳世豪認為自己想太多，沒辦法用簡單的想法去處理複雜的事，「心裡太急，沒有靜下來。」

到二軍後，吳世豪4月19日中繼1.2局丟3分，他說：「剛開始到二軍還是一樣，想法太複雜，控制不了自己，所以跟投手教練討論，希望能夠調整一週，讓自己靜下來，現在已經比較能靜下心面對比賽跟打者了。」

吳世豪坦言，這次自己高中轉任投手以來最大低潮，「以前都沒有這麼不順的經驗，這算是第一次。」回到一軍後，吳世豪將會待在牛棚，他說：「以前我們學校投手戰力不足，我也都是沒有固定定位，所以現在不管是先發或中繼都不排斥，只要能上場就好。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒吳世豪

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