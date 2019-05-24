中職／富邦4連勝期間3轟、8打點　林益全：隊友彼此相信

▲富邦悍將林益全。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將24日靠著林益全單場2安、3打點表現，終場以9比4擊敗Lamigo桃猿，富邦拿下4連勝，在這4場比賽間，林益全敲出3轟，林益全說：「是大家相信彼此，所以在場上變得更加集中。」

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林益全開季狀況差，打擊率一度在2成5左右徘徊，但近期找回好手感，個人連續11場比賽安打，近4戰有3戰開轟、敲8分打點，林益全將一切歸功於休息室的氣氛。

「現在休息室裡，大家都是互相勉勵」林益全表示，大家都相信，即使前一棒打不好，下一棒也一定會盡力打回來，抱持著相信的氣氛，每個人都有想贏的念頭，他說：「因為相信下一棒，所以自己能夠更專注當下，集中精神在投打對決上。」

過去富邦面對李茲表現不佳，此戰卻將李茲打趴，談到面對李茲的全壘打，林益全認為，桃猿開局領先，所以李茲一開始以直球為主，後來廖健富上場後，才有比較多變化球，「我沒有鎖定球路，只是想確實擊到球，把擊球點放前面一點，打到那球是變化球。」

目前已經累積1498支安打、298支二壘安打的林益全，本週有機會成為史上第7位1500安、第3位200二壘打的打者，他說：「紀錄接近了，也一定會達成，所以現階段不會太在意這些。」