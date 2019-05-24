運動雲

>

中職／富邦4連勝期間3轟、8打點　林益全：隊友彼此相信

ETtoday運動雲

▲▼富邦悍將林益全。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將林益全。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將24日靠著林益全單場2安、3打點表現，終場以9比4擊敗Lamigo桃猿，富邦拿下4連勝，在這4場比賽間，林益全敲出3轟，林益全說：「是大家相信彼此，所以在場上變得更加集中。」

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

林益全開季狀況差，打擊率一度在2成5左右徘徊，但近期找回好手感，個人連續11場比賽安打，近4戰有3戰開轟、敲8分打點，林益全將一切歸功於休息室的氣氛。

「現在休息室裡，大家都是互相勉勵」林益全表示，大家都相信，即使前一棒打不好，下一棒也一定會盡力打回來，抱持著相信的氣氛，每個人都有想贏的念頭，他說：「因為相信下一棒，所以自己能夠更專注當下，集中精神在投打對決上。」

過去富邦面對李茲表現不佳，此戰卻將李茲打趴，談到面對李茲的全壘打，林益全認為，桃猿開局領先，所以李茲一開始以直球為主，後來廖健富上場後，才有比較多變化球，「我沒有鎖定球路，只是想確實擊到球，把擊球點放前面一點，打到那球是變化球。」

目前已經累積1498支安打、298支二壘安打的林益全，本週有機會成為史上第7位1500安、第3位200二壘打的打者，他說：「紀錄接近了，也一定會達成，所以現階段不會太在意這些。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒林益全

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚「屁股彈泳圈」偷用手　網批作弊揭黑歷史：在娛百也是！

推薦閱讀

中職／開季遇人生最大低潮　吳世豪：上場想法太複雜

中職／Lamigo隊友比韓職好相處　柏納帝那：索沙比以前更強

中職／沒想過會有150轟　林益全意外：比1500安還快

中職／花1年適應重訓　林益全加重球棒揮出成績

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／林威助震怒：二軍積極進攻是基本，對方竟故意觸身

中職／上一次觸身板凳清空　陳品學又砸中林泓育

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

2大專系際盃　輔大企管搶進四強

3還原衝突事　林振賢：沒說是故意

4國田賽25日焦點　楊俊瀚百米飆速

5中道中學解散　未來轉型社團球隊

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

5林威助震怒：二軍積極進攻，對方竟故意觸身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366