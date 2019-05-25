葛雷諾與畢吉歐並肩作戰　史上首次名人堂二代同場先發

▲卡凡畢吉歐。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

藍鳥在美國時間23日將名人堂成員克雷格畢吉歐（Craig Biggio）之子卡凡畢吉歐（Cavan Biggio）升上大聯盟，加上小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），寫下歷史首次名人堂之子同隊聯手紀錄。24日畢吉歐扛先發8棒、二壘手，小葛雷諾擔任2棒，兩人一同先發，成為史上首對同場先發的名人堂之子。

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為了看卡凡畢吉歐（Cavan Biggio）大聯盟處女秀，名人堂老爸克雷格畢吉歐（Craig Biggio）連忙準備全家人的護照，從休士頓飛到多倫多看球，包括卡凡畢吉歐的奶奶也來到了現場。

看著兒子鎮守自己曾4度拿下金手套的二壘，也讓克雷格畢吉歐內心感到相當興奮，他說：「這個興奮的感覺無法用言語形容，他付出了很多的努力實現大聯盟夢，這太不可思議了。」

24歲的卡凡畢吉歐在2016年業餘選秀會第5輪被藍鳥挑中，排名2019年藍鳥農場第9位新秀，今年在3A出賽41場，繳出.306/.440/.507打擊三圍，6發全壘打、5盜貢獻26打點。除了打擊方面表現出色，他同時是名優秀的防守者，且擁有一壘、二壘、三壘、外野的多守位能力。

現在藍鳥陣中，除了有生涯累積2590支安打、449轟的葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子，還有生涯20年都待在太空人，累積3060支安打的克雷格畢吉歐之子卡凡畢吉歐，在藍鳥小聯盟體系還有另一名「星二代」，90年代4屆全明星外野手丹特畢切特（Dante Bichette）之子包畢切特（Bo Bichette）。