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大谷翔平3打數無安打、連續10場上壘　天使5連敗

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▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

天使大谷翔平25日（台灣時間）先發面對遊騎兵，擔任第3棒、指定打擊，3打數無安打，終場天使3比4不敵遊騎兵，遊騎兵拿下5連勝，天使則吞下5連敗。

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大谷翔平25日3打數無安打，但選到1次保送，連續10場比賽上壘，打擊率從賽前的2成50降至2成36。自從5月19日開轟後，4場比賽、13打數僅1安打，選到3次保送。

首局遊騎兵靠著韓籍重砲秋信守開轟先馳得點，1局下2出局，大谷翔平選到保送，但普侯斯（Albert Pujols）敲出右外野飛球遭接殺。

2局下天使靠著拉克羅伊（Jonathan Lucroy）、古德溫（Brian Goodwin）開轟灌進3分，超前比數。3局下大谷翔平率先上場打擊，大谷翔平一壘滾地球出局。

5局下天使有得分機會，佛萊徹（David Fletcher）敲出安打，楚特（Mike Trout）二壘安打，無人出局二三壘有人，大谷翔平敲出一壘飛球出局，普侯斯吞下三振，拉克羅伊左外野飛球遭接殺。

6、7兩局遊騎兵都有得分，以4比3超前，7局下天使1出局一壘有人，大谷翔平敲出一壘滾地球，楚特在二壘前遭封殺，大谷翔平靠野手選擇上一壘。

關鍵字： 大聯盟天使大谷翔平

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