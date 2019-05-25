陳偉殷中斷連6場無失分　馬林魚遭逆轉中斷6連勝

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／綜合報導

馬林魚台灣左投陳偉殷25日（台灣時間）面對國民時中繼登板，投1局失1分，中斷連6場無失分，陳偉殷之後的4名投牛棚投手都掉分，讓國民以12比10逆轉馬林魚，中斷6連勝。

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馬林魚先發投手羅培茲（Pablo Lopez）表現不穩，3.2局丟4分，陳偉殷4局下緊急登板，中繼1局，被敲2支長打，有1次三振，丟了1分，防禦率從賽前的8.79上升至8.80。

4局下馬林魚5比4領先國民，2出局二壘有人情況下，陳偉殷緊急登板，三振掉國民2棒伊頓（Adam Eaton）。

5局上馬林魚又攻下3分，陳偉殷在一壘有人2出局情況下上場打擊，吞下三振。5局下面對蘭登（Anthony Rendon）2好1壞時，一顆91英里（約147公里）快速球被打向左外野，形成二壘安打，面對4棒索托（Juan Soto），陳偉殷連投2顆好球，第3顆球同樣是91英里外角偏高，好球帶邊緣的快速球，被索托敲出安打，無人出局一三壘有人時，亞當斯（Matt Adams）敲出雙殺打，但三壘上的蘭登回到本壘得分。馬林魚在3分領先情況下，選擇將陳偉殷換下場。

不過接替陳偉殷投球的馬林魚牛棚無法擋住國民攻勢，布萊斯（Austin Brice）0.2局丟1分；康利(Adam Conley)投1局丟2分，讓馬林魚被國民追成8比8平手。

8局上馬林魚好不容易再敲1分，超前國民，但第5任投手安德森（Nick Anderson）投1局丟2分，成為本場敗投，葛雷諾（Tayron Guerrero）則是1個人都無法解決，被敲2支安打丟2分，吞下救援失敗，9局上馬林魚雖然再追1分，但仍以10比12輸球。