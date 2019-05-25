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中職／陳仕朋8局好投！富邦隊史首5連勝　與桃猿0.5場勝差

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▲▼0430 中華職棒新莊桃猿對富邦悍將-林益全。（圖／記者黃克翔攝）

▲林益全。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將25日在新莊主場迎戰Lamigo桃猿，派出陳仕朋對戰翁瑋均，富邦靠著陳仕朋8局0責失分好投，加上團隊攻下7分，終場7比1擊敗桃猿，隊史首度拿下5連勝，上半季與第1名的桃猿只剩0.5場勝差。

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陳仕朋對戰賽前團隊打擊率3成20的桃猿，8局投球用98球，僅被敲5安打，沒有保送，有6次三振，丟1分非自責分。

▲▼4.11中職中信兄弟對富邦悍將,富邦悍將,陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）

▲陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）

1局上陳晨威一壘滾地球遭刺殺，柏納帝那遭到三振，一壘飛球遭接殺。1局下張正偉二壘滾地球遭刺殺，王正棠選到保送，胡金龍中外野飛球遭接殺，林益全開轟，蔣智賢二壘安打，申皓瑋三壘滾地球遭刺殺。

▲▼富邦悍將,張正偉。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將張正偉。（圖／記者季相儒攝）

2局上林泓育敲出安打，陳俊秀中外野飛球遭接殺，朱育賢吞下三振，郭嚴文二壘滾地球出局。2局下高孝儀敲出二壘安打，方克偉敲出安打，一三壘有人時李宗賢選到保送，滿壘時張正偉、王正棠、胡金龍連續敲出安打，攻下3分，林益全高飛犧牲打，再添1分，蔣智賢敲出雙殺打。

3局上林立、林承飛吞下三振，陳晨威游擊滾地球遭刺殺，3局下申皓瑋游擊滾地球出局，高孝儀游擊滾地球遭刺殺，方克偉右外野飛球遭接殺。

4局上柏納帝那一壘滾地球遭刺殺，藍寅倫敲出安打，林泓育右外野飛球遭接殺，陳俊秀中外野飛球遭接殺，4局下李宗賢敲出安打，桃猿換上賴智垣登板投球，張正偉敲出安打，王正棠犧牲觸擊，將跑者推進到二三壘，胡金龍左外野飛球遭接殺，林益全敲出安打，並帶有1分打點，但張正偉在本壘前遭觸殺。林益全正式成為中職史上第7位1500位安打的打者。

5局上朱育賢、郭嚴文都打出二壘滾地球遭刺殺，林立游擊飛球遭接殺。5局下蔣智賢選到保送，靠著暴投上二壘，申皓瑋右外野飛球遭接殺，蔣智賢上到三壘，高孝儀三壘滾地球靠野手選擇上壘，讓蔣智賢遭到觸殺，方克偉敲出安打，李宗賢三壘滾地球出局。

▲▼Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

6局上林承飛敲出安打，並靠失誤上二壘，陳晨威一壘安打，一三壘有人時柏納帝那擊出游擊滾地球，靠野手選ㄗㄜ，林承飛回到本壘得分，陳晨威遭到封殺，藍寅倫靠觸身球上壘，林泓育吞下三振，陳俊秀三壘滾地球，蔣智賢接球後踩三壘，抓到第3個出局數。6局下張正偉選到保送，王正棠敲出二壘安打，但想衝三壘，沒想到張正偉沒有往本壘跑，兩人同時踏上三壘，王正棠出局，胡金龍敲二壘平飛球遭接殺，林益全游擊滾地球出局。
 

7局上朱育賢中外野飛球遭接殺，郭嚴文吞下三振，林立雖然敲出左外野方向安打，富邦左外野手回傳到二壘時，二壘手王正棠漏球，林立趁勢往二壘跑，沒想到在二壘前被觸殺。7局下桃猿換上黃偉晟登板，蔣智賢敲出安打，在二壘前遭到觸殺，申皓瑋敲出安打，高孝儀一壘界外飛球遭接殺，申皓瑋靠著暴投上到二壘，方克偉三壘滾地球出局。

8局上林承飛敲出游擊滾地球遭刺殺，陳晨威中外野飛球遭接殺，柏納帝那左外野飛球遭接殺。8局下桃猿換上林柏佑登板，李宗賢擊出內野安打，張正偉敲出安打，王正棠本壘後方飛球遭接殺，胡金龍吞下三振，林益全敲出內外野間飛球，遭到游擊手林承飛接殺。

9局上富邦換上林羿豪登板，藍寅倫左外野飛球遭接殺，林泓育吞下三振，廖健富吞下三振。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒Lamigo桃猿

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