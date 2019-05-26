中職／與侯友宜看富邦、桃猿比賽　鄭文燦：這2隊奪冠

▲鄭文燦與侯友宜看球 。（圖／記者劉峻誠攝）



記者劉峻誠／新北報導

新北市長侯友宜26日邀請桃園市長鄭文燦到新莊棒球場，觀看Lamigo桃猿對戰富邦悍將賽事，兩人身穿各自地主球隊的球衣。鄭文燦說：「這兩隊是今年奪冠機會最大的隊伍」，雖然兩人屬於不同政黨、支持不同隊伍，不過他們倆並沒有互相較勁，反而是有許多意見交流，鄭文燦表示，棒球跟城市結合，桃園是非常成功的典範，相信富邦跟新北市結合的力量不可小看。

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侯友宜與鄭文燦坐在本壘後的觀眾席看球，隨著現場氣氛逐漸炒熱，兩人也有熱絡的互動，並不斷「咬耳朵」，鄭也不時比手畫腳，互相討論棒球場的環境與建議。

鄭文燦表示，他跟侯友宜幾個月前約定要來新莊看球，富邦悍將在新北市發展得很好，球迷也增加很多，球場營運比以前進步很多，雖然兩人約定好一起來看，不過是各自為各自球隊加油，「這兩隊是今年奪冠機會最大的隊伍。」

侯友宜也說，因為新北市剛破400萬人口，所以特別提供400張的4折優惠票，富邦悍將是新北屬地主義的球隊，一個城市的光榮感是來自於認同，來自於一個優質的運動，兩個球隊一個在桃園、一個在新北市，都有共同的、屬地主義的球隊，大家一起努力帶動整個棒球風氣、運動風氣，更重要是帶動城市的無限的光榮。

體育處表示，新北市今特別推出感恩回饋新北市民優惠活動，現場購票前400名新北市民，憑身分證即可享有內野熱區門票4折優惠價，民眾反應熱烈，與市長一起進場看棒球，燃燒野球魂。

除此之外，在新北市設籍的第400位民眾，還因此獲得終生免費看球的優惠。