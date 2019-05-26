運動雲

>

中職／與侯友宜看富邦、桃猿比賽　鄭文燦：這2隊奪冠

ETtoday運動雲

▲鄭文燦侯友宜看球 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲鄭文燦與侯友宜看球 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／新北報導

新北市長侯友宜26日邀請桃園市長鄭文燦到新莊棒球場，觀看Lamigo桃猿對戰富邦悍將賽事，兩人身穿各自地主球隊的球衣。鄭文燦說：「這兩隊是今年奪冠機會最大的隊伍」，雖然兩人屬於不同政黨、支持不同隊伍，不過他們倆並沒有互相較勁，反而是有許多意見交流，鄭文燦表示，棒球跟城市結合，桃園是非常成功的典範，相信富邦跟新北市結合的力量不可小看。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

侯友宜與鄭文燦坐在本壘後的觀眾席看球，隨著現場氣氛逐漸炒熱，兩人也有熱絡的互動，並不斷「咬耳朵」，鄭也不時比手畫腳，互相討論棒球場的環境與建議。

鄭文燦表示，他跟侯友宜幾個月前約定要來新莊看球，富邦悍將在新北市發展得很好，球迷也增加很多，球場營運比以前進步很多，雖然兩人約定好一起來看，不過是各自為各自球隊加油，「這兩隊是今年奪冠機會最大的隊伍。」

侯友宜也說，因為新北市剛破400萬人口，所以特別提供400張的4折優惠票，富邦悍將是新北屬地主義的球隊，一個城市的光榮感是來自於認同，來自於一個優質的運動，兩個球隊一個在桃園、一個在新北市，都有共同的、屬地主義的球隊，大家一起努力帶動整個棒球風氣、運動風氣，更重要是帶動城市的無限的光榮。

體育處表示，新北市今特別推出感恩回饋新北市民優惠活動，現場購票前400名新北市民，憑身分證即可享有內野熱區門票4折優惠價，民眾反應熱烈，與市長一起進場看棒球，燃燒野球魂。

除此之外，在新北市設籍的第400位民眾，還因此獲得終生免費看球的優惠。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒新北市侯友宜鄭文燦

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／新北市突破400萬人口　侯友宜、鄭文燦新莊應援

中職／驕傲穿跟MLB強左打一樣的背號　NONO自稱棒球工具人

中職／為富邦悍將開球　NONO：比炸雞排還難

中職／NONO新莊球場賣雞排　爆員工挪用公款

熱門新聞

快訊／王維中旅韓後返大聯盟　運動家台將第一人

雷納德轟27+17逆轉公鹿　暴龍東冠100比94隊史首闖總決賽

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

林書豪燦笑捧東冠獎盃生涯首進總決賽　坐板凳讚暴龍隊友是戰士

雷納德全能又冷酷技壓字母哥　暴龍總決賽在主場等勇士來犯

中職／從來不授意丟人　洪總：如果有退出球界

讀者回應

﻿

最新新聞

1費德勒法網首輪輕鬆過關

2林昱堂跳遠挺受傷瓶頸7M93摘金

3國田賽／俞雅欣一年五破香港跳遠紀錄

4蹲到沒感覺！林泓育開轟拿MVP

5鄭兆村標槍86公尺10摘金　二次達標奧運

熱門新聞

1王維中返大聯盟　運動家台將第一人

2雷納德G6轟27+17率暴龍首晉總決賽

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4林書豪燦笑捧東冠獎盃生涯首進總決賽

5可愛技壓字母哥　暴龍主場等勇士

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

陳子豪代打3分彈建功奪MVP　中信兄弟止3連敗

李宗賢安打後隨即盜上二壘，張正偉隨後敲出安打打下球隊第八分 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

不用看也接的到，梁家榮兩次流暢的守備為球隊抓下兩出局 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366