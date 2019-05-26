中職／主場投球太興奮　陳品學變化球控制失常

▲富邦悍將投手陳品學。（圖／富邦悍將提供）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將投手陳品學從今年轉任先發投手，首戰表現優異，因此獲得第2場一軍先發機會，但24日面對桃猿狀況不佳，投不滿3局就退場，陳品學表示，自己當天變化球控制力不佳，連帶影響整個投球節奏，他說：「可能那天太興奮了，球速比前一場還快，但沒有辦法控制好。」

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陳品學16日在客場面對桃猿，前4局沒有失分，直到5局下被敲陽春砲，第6局才因為體力下滑丟掉3分，但24日在主場面對桃猿，僅投2.1局，被敲5安打，丟4分。

富邦總教練陳連宏認為，陳品學還是有能力，但會不會繼續先發，之後才會做決定，「投手教練要先看他的動作，因為動作有點跑掉，導致控球不理想。」

針對2場先發的表現，陳品學說：「第1場還可以用變化球搶好球數，打者必須猜測我要用變化球還是直球，但前天變化球控制不好，對方只要鎖定直球就好。」

生涯初登板時，陳品學心裡感到相當緊張，但也相對謹慎，投球節奏放得較慢，但24日在主場看到許多球迷在為自己加油，他說：「很興奮，但可能是興奮過頭了，速度比在桃園時快，自己沒有調適好，反而失控，本來變化球不會旋轉，那天想要修正回來，旋轉後手反而跟不上，連帶直球也受到影響。」