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中職／開球激發腎上腺素　《生死》曾少宗：跟CPR一樣

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▲▼中華職棒統一獅對富邦悍將-開球曾少宗,劉倩妏。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾少宗、劉倩妏。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將30日邀請公視《生死接線員》男主角曾少宗以及女主角劉倩妏開球，曾少宗過去也時常與朋友到球場看球，還會拿著加油棒為球員加油打氣，這次擔任開球嘉賓，也讓他熱血沸騰，他笑說：「很熱血，我在戲裡面飾演一個外科醫生，開球就像我在為病人做CPR時一樣，整個人心跳加速。」

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《生死接線員》本週即將迎接大結局，飾演外科醫生的曾少宗以及器官捐贈協調護理師劉倩妏來到新莊開球，曾少宗表示，自己是首度踏上新莊球場。來自馬來西亞的劉倩妏則說：「因為馬來西亞比較多羽球、足球，很少看到棒球，但上週馬來西亞創立第一支女棒隊，來到台灣很受到照顧。」

▲▼中華職棒統一獅對富邦悍將-開球曾少宗。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾少宗。（圖／記者黃克翔攝）

能夠來新莊開球，曾少宗感到相當興奮，他說：「激起了腎上腺素，到球場也感受到熱血。雖然棒球跟演戲不一樣，但都很熱血。」

曾少宗開球選擇穿上1號，他說：「原本想穿18號，他們告訴我，18號是個厲害的投手（倪福德），所以我不太敢穿，後來上網查了一下，1號也是不錯的球員，就選了1號。」劉倩妏則說：「14號是我的幸運號碼，很多巧合都讓我遇到14號。」

▲▼中華職棒統一獅對富邦悍將-開球劉倩妏。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉倩妏。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 富邦悍將中華職棒開球曾少宗
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