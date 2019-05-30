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中職／機會少！敲滿貫砲哭了　林威廷：感謝沒放棄的自己

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▲▼0530 中華職棒統一獅對富邦悍將-林威廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲林威廷。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將30日面對統一獅，前4局以1比5落後，5局下先靠著蔣智賢安打追1分，林威廷再敲滿貫砲，幫助富邦奪勝，林威廷敲出滿貫砲後，在休息室激動落淚，他說：「因為機會比較少，有把握住機會，所以比較亢奮。」

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「這支滿貫砲對我的意義，從畫面上就看得出來，算是給每天都在努力的自己一點回饋，也謝謝從來沒有放棄的自己。」去年林威廷季前清除骨刺，也導致他上場機會較少，整季在一軍只有18場出賽。

今天會排林威廷先發，總教練陳連宏說：「昨天落後很多，但他上來代打，一上來就直接敲三壘安打，加上今天面對左投，所以就安排他先發。」今年林威廷受限於守備位置影響，先發機會有很少，他說：「因為我守備位置單調，所以今年嘗試其他位置，目前以三壘為主，現在適應滿好的，也謝謝教練團願意讓我往其他位置發展。」

林威廷的室友高孝儀在5局下選到保送，讓富邦攻佔滿壘，上壘前也特地轉向林威廷，要他加油，這讓林威廷印象深刻，林威廷說：「前2次打擊時都有2個人在壘上，但我都沒有把握，直到第3次才打出來，很感謝隊友製造的機會，現在每場比賽都很關鍵，很難靠1個人贏球，所以每個隊友都很重要。」

林威廷說：「全壘打會幫助比賽變得更好看，但我不是全壘打型的球員，所以我不會強求。」

生涯20轟中有3轟滿貫砲，林威廷笑說：「對啊，我有發現我特別多滿貫砲，所以看到滿壘時總是會想，喔！機會來囉」談到5局下的全壘打，林威廷表示，自己是鎖定瑞安的直球，敲出去時沒想到會飛出牆，他笑說：「所以隊友都在休息區那邊一直吹，要幫我吹出去。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒林威廷
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