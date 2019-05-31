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中職／挑戰紀錄卡關1個月　彭政閔順其自然：沒有明年了

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟近期戰績不佳，近15戰僅2勝，平均每場拿3分。得分效益不佳，「恰恰」彭政閔的生涯得分也停在1072超過20天，離張泰山的生涯1075分中職紀錄還有3分差距。彭政閔說：「得分本來就是比較難自己掌握的。」今年彭政閔還要挑戰生涯2000安、200轟，他說：「順其自然。」

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彭政閔在5月8日跑回生涯第1072得分，聯盟通知中信球團，彭政閔當周有機會突破張泰山紀錄，成為中職史上最多得分球員，沒想到這一等，就等了快1個月。彭政閔說：「這多少跟戰績有關，但得分本來就很難自己控制，除非我打全壘打，但是這個不急，今年一定會過。」

除了得分紀錄，31日賽前累積1988支安打，成為中職史上第2位生涯2000安打者只差12支安打，對於近7場先發敲出8支安打的彭政閔來說，這項紀錄也是囊中物，但在挑戰紀錄時，總是會讓自己綁手綁腳的，彭政閔笑說：「難免吧！我想每個球員在挑戰自己心裡面認為的大紀錄時，一定都會有一點卡卡的，我也是人，當然會去想。但這紀錄今年一定會破，所以我還是一樣，調整好自己，用最好的心態面對。」

彭政閔目前生涯累積191轟，距離200轟還有一段差距，算是退休前最有難度的關卡，不過他希望自己順其自然，「我還是比較重打擊力道，至於會變成安打還是全壘打，一切就順其自然。以過去經驗看，我每次想要打全壘打，結果都不會是全壘打，所以還是確實擊球就好，如果是國輝、泰山、智勝，他們可能會比較容易。」

彭政閔認為，等自己更接近紀錄時，自己才會改變打法，或許在196轟、197轟出現時，自己才會考慮打擊策略，「畢竟已經沒有明年了。」

關鍵字： 中信兄弟中華職棒彭政閔
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