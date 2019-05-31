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中職／兄弟邀啟明學生開球　黃仁鼎重新踏上投手丘圓夢

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▲台中啟明學校為兄弟開球，投手黃仁鼎、打者施承漢、校長廖連喜、捕手林智勝 。（圖／中信兄弟提供）

▲台中啟明學校為兄弟開球，投手黃仁鼎 。（圖／中信兄弟提供）

記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟31日邀請臺中啟明學校學生擔任開球嘉賓，擔任投手的黃仁鼎過去曾打過少棒、青少棒，但後來因為視神經病變，讓他無法繼續打棒球。這次擔任開球投手，重新站上投手丘，讓他相當興奮，也與小時候的偶像林智勝見到面，他說：「可惜沒見到恰恰（彭政閔）。」

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兄弟31日邀請黃仁鼎擔任開球投手，同樣來自臺中啟明學校的施承漢打擊，校長廖連喜則擔任主審，並邀請黃仁鼎的偶像林智勝擔任開球捕手。

▲台中啟明學校為兄弟開球，投手黃仁鼎、打者施承漢、校長廖連喜、捕手林智勝 。（圖／中信兄弟提供）

▲台中啟明學校為兄弟開球，投手黃仁鼎、打者施承漢、校長廖連喜、捕手林智勝 。（圖／中信兄弟提供）

▲台中啟明學校為兄弟開球，投手黃仁鼎、打者施承漢、校長廖連喜、捕手林智勝 。（圖／中信兄弟提供）

目前就讀高二的黃仁鼎表示，少棒、青少棒時，自己投手、野手都當過，從小就是象迷的他，這次能來到洲際球場開球，讓他很興奮，他說：「見到了大師兄，他也跟我說加油，也很想見到恰恰，可惜今天沒看到。」

▲台中啟明學校為兄弟開球，投手黃仁鼎、打者施承漢、校長廖連喜、捕手林智勝 。（圖／中信兄弟提供）

▲台中啟明學校為兄弟開球，打者施承漢、捕手林智勝 。（圖／中信兄弟提供）

過去台中有盲人棒球隊，臺中啟明學校也有參加，不過因學校成員組成改變，所以沒有再參賽，但還是要參與特殊體育活動，校長廖喜連說：「黃仁鼎是我們的運動健將。」

黃仁鼎在近年因為視神經病變，視力逐漸模糊，他說：「我現在大概一隻手掌距離就看不到了，所以無法再打棒球，原本以為我無法再站上投手丘，所以這次來很興奮，很感謝兄弟象，這是我一輩子最大的願望。」

擔任打擊的施承漢為腦性麻痺視多障的孩子，但他仍然克服許多難關，努力學習作畫，主動表示要畫球隊的吉祥物「大象」致贈給球團，表示感謝之意。

▲台中啟明學校為兄弟開球，投手黃仁鼎、打者施承漢、校長廖連喜、捕手林智勝 。（圖／中信兄弟提供）

▲台中啟明學校為兄弟開球，投手黃仁鼎 。（圖／中信兄弟提供）

▲台中啟明學校為兄弟開球，投手黃仁鼎、打者施承漢、校長廖連喜、捕手林智勝 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟中華職棒啟明學校開球
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