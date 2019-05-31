中職／上場機會不多不怨恨　詹子賢做好本分：讓自己好過

▲中信兄弟詹子賢。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟詹子賢本季出賽數不固定，先發、代打、代守角色都有，共計出賽38場，其中23先發，有2場僅代守、1場代跑。詹子賢坦言，在這樣的出賽情況下，手感很難摸索，唯一必須調整的是心理狀態，他說：「球員就是做好本分，不要去怨恨、抱怨，自己會比較好過一點。」

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詹子賢雖然出賽數不固定，但仍維持很好的手感，本季已敲出10轟，在全壘打排行榜排名第2，不過平均10.3個打數有1轟，開轟率是全聯盟第1，開轟率比高國輝2014年只打下半季就拿下全壘打王時還高。目前最多轟的朱育賢平均14.36打數1轟、林益全平均16.78打數1轟、林泓育平均17.56打數1轟、蘇智傑平均17.89打數1轟、張志豪平均11.86打數1轟。

「知道自己會上場才有辦法調整，不知道的話就無法調」詹子賢認為，今年出賽狀況跟往年比較不同，在有一場沒一場的情況下比賽，手感會比較難維持，「很難去知道自己現在有什麼缺失，或是在場上遇到狀況時要怎麼面對，所以心理必須要去成長。」

本季詹子賢面對右投71打席，敲出19安打、5轟、11打點，打擊三圍0.284/0.324/0.537；面對左投38打席，敲出10安打、5轟、10打點，打擊三圍0.278/0.289/0.722。詹子賢說：「在大聯盟，即使是鈴木一朗，狀況好時如果沒有一直上場，那一定會受到影響，要一直維持巔峰是不可能的事。」

雖然面對左右投的表現都很優異，但仍沒有固定上場機會，但他只管做好本分，「這樣會讓自己好過一點，算是原諒自己，也原諒別人，就像我之前說的，沒有誰一定要以我為重。」

本季已敲出10轟，詹子賢只差朱育賢1轟，他說：「全壘打只是個表演，不會去強求，我不能一直想建功、當英雄，下場比賽就是去幫助球隊而已。」