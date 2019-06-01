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中職／同名同姓對決！兄弟黃恩賜曾大喊：黃恩賜加油

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▲▼中信兄弟黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／台中報導

中職史上首次同名同姓投打對決終於在6月1日的比賽實現，22歲的中信兄弟投手黃恩賜剛從二軍回到一軍先發，而31歲統一黃恩賜近況很好，因此被安排在先發第2棒、三壘手。首次對決，投手黃恩賜佔了上風，統一黃恩賜3打數沒有安打。

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本季兄弟投手黃恩賜成為先發輪值之一，原本4月17日兄弟黃恩賜生涯首度登板，2人就有機會對決，可惜統一黃恩賜受傷無法出賽，4月21日兄弟黃恩賜先發對上統一獅，但統一黃恩賜沒有上場。此戰是兄弟黃恩賜生涯第3度對上統一，終於實現同名同姓對決場面。

▲▼統一獅,黃恩賜。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅黃恩賜。（圖／記者季相儒攝）

兄弟黃恩賜說：「不會很奇怪，就是一般的對手而已，以前我在中華培訓隊時也跟他交手過，知道職棒有個同名同姓的打者，當下就只是練習賽，所以輕鬆面對。」

兄弟黃恩賜表示，兩個黃恩賜彼此知道，但從來沒有互動過，有一次在台南球場，看到統一黃恩賜在進行打擊練習，兄弟黃恩賜就大喊：「黃恩賜加油！」想看統一黃恩賜會不會有反應，但當下統一黃恩賜只是回頭看了一下，但沒有發現是兄弟黃恩賜在大喊。

此戰黃恩賜投4.2局，被敲7安打，包含2發全壘打，有3次保送、3次三振，丟了6分。黃恩賜說：「今天的球都比較偏高，以9宮格來說，都在4、5、6的位置，沒辦法投到7、8、9。」

黃恩賜認為，開季時自己狀況不錯，但近期對戰熟悉，加上自己無法壓低球路，所以導致失分較多，他說：「今年是第一年，就當作是學習吧！」

關鍵字： 中信兄弟中華職棒統一獅黃恩賜同名同姓
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