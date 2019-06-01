中職／被高國慶解決！王勝偉：一生遇過最強投手

▲高國慶初登板投球 。（圖／統一獅提供）



記者劉峻誠／台中報導

統一獅1日面對中信兄弟，因為比數大幅落後，在8局下派出40歲野手高國慶登板投球，這是高國慶生涯初登板，也是王勝偉生涯首度與野手對決，王勝偉開玩笑的說：「這是我一生遇過最強的投手。」

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統一獅5局時還與兄弟戰成7比7平手，但王勝偉一發滿貫砲，將雙方差距拉開。7局登板的林威志無法壓制兄弟打線，單局丟了8分，高國慶說：「7局下2出局時，總教練跟我提出這個想法。」而高國慶前一次站上投手丘投球，已經是他高一的時候。

高國慶登板時，洲際球場全場象迷起立為高國慶鼓掌，雖然首打席被林明杰敲安打，但之後解決王勝偉，象迷再度為高國慶歡呼，當高國慶解決完1局無失分後，全場吶喊：「高國慶！高國慶！高國慶」。

王勝偉談到被高國慶解決，他開玩笑的說：「他是我生涯遇過最強的投手」這是王勝偉生涯首度面對野手投的球，他認為，高國慶投的球比較像野手傳接球的球路，但因為不熟悉、不適應，所以沒有太用力，只是想要確實擊球，揮棒時發現，球怎麼還沒進來，「比較沒有尾勁。」

高國慶的隊友黃恩賜也大讚高國慶投球，他笑說：「真的很厲害耶，投1局沒有失分。」