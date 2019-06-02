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影／學弟高國慶40歲登板！彭政閔尷尬：不知道他準不準

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）  

記者劉峻誠／台中報導

統一獅1日面對中信兄弟，因大幅度落後，在8局下派出內野手高國慶登板投球，兄弟彭政閔在場邊笑的開心，在他的回憶中，前一次看到高國慶丟球已經是高中的事了。不過彭政閔沒有想要上場對決高國慶的想法，他說：「上去很尷尬，不知道要怎麼打，也不知道他準不準。」

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彭政閔比高國慶大一屆，兩人都來自美和中學，且高國慶還是以投手身份加入美和。看到高國慶圓了投手夢，彭政閔是否也想完成職棒初登板？他笑說：「這種事不要亂說，隨緣就好。」

高國慶昨役面對中信兄弟5名打者，被林明杰、王威晨敲出安打，但解決有全壘打的王勝偉、吳東融，也解決中心棒次陳子豪。

5局下上到二壘就退場的彭政閔沒有機會與高國慶投打對決，他笑說：「打是沒想過啦，因為這樣上去很尷尬，不知道怎麼打，也不知道他到底準不準。我們的打者對他也很捧場啊，他投什麼球幾乎都打。」

▲高國慶初登板投球 。（圖／統一獅提供）

▲高國慶初登板投球 。（圖／統一獅提供）

談到自己的投球經驗，彭政閔說：「我從小就不是投手，但成棒有2次投球經驗，1次是國訓，許文雄丟了5分，不想消耗投手，所以我跟潘忠韋、鄭昌明、王金勇都上去投，還有一場是2000年哈連盃，對荷蘭當地的俱樂部，我敲出勝利打點，還投出再見三振。」

關鍵字： 統一獅中職高國慶彭政閔
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