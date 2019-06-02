中職／挑戰300先發、141勝　潘威倫：順順的就好

▲統一獅潘威倫。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／台中報導

統一獅2日派出「嘟嘟」潘威倫先發，主投7局只失3分，在平手情況下退場，無緣追平陳義信創下的兩聯盟合計141勝紀錄。下週統一獅在台南主場，潘威倫將會完成生涯第300場先發、141勝，他說：「只要順順的就好。」

★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

潘威倫此戰投7局，僅用73球，被敲6支安打，包含1發全壘打，有1次保送、1次三振，丟3分。8局上統一決定換投，總教練黃甘霖說：「上個禮拜嘟嘟身體有些狀況，但今天嘟嘟身體狀況都ok，只是戰局緊繃，而且嘟嘟第一球控球都不太好，搶不到好球，所以先將他換下來。整體來看，7局內容還是很不錯。」

至於潘威倫下週會在何時先發？黃甘霖說：「下週是在台南主場，我們球隊有活動，如果嘟嘟狀況可以，我們會讓他在禮拜六先發，但如果身體無法恢復狀況，就一樣還是禮拜天。」

談到上週自己的狀況，潘威倫說：「天氣比較悶熱的時候，可能會比較有狀況。」不過經過一週時間，潘威倫身體狀況恢復，完全沒有問題。

對於自己第一球好球率低的問題，潘威倫說：「這是我今年第一次來到這個球場（洲際）投球，跟印象中不一樣，現在投手丘比較高、比較硬，剛上去比較不順，所以第一球比較偏差，第二球當然要想辦法修正，盡量去適應。」