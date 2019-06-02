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中職／高中是王牌投手！高國慶手傷：過去沒有保護觀念

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▲高國慶初登板投球 。（圖／統一獅提供）

 ▲高國慶初登板投球 。（圖／統一獅提供）

記者劉峻誠／台中報導

統一獅1日面對中信兄弟，因大幅度落後，在8局下派出內野手高國慶登板投球，高國慶表示，自己過去在美和中學國中部時是王牌投手，高中還是靠著投手身份加入美和中學青棒隊，但因為投球數過多，造成手部傷勢，也讓他改當內野手。

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高國慶表示，自己少棒時曾經連續3天登板，先投2場先發，第3場原本沒有要上場，但因比賽膠著，他吃了消炎藥硬上。高國慶說：「那時候比較沒有保護觀念，小時候自己也不懂。」

國中時高國慶除了比賽、練球外，有時還要投給職業隊練打。高一時高國慶還是投手，一樣比賽、練球要投，晚上學長們想要練打，希望找個控球準的練打，高國慶必須再度上陣。加上當時他還必須擔任游擊手，投完球後再去守游擊，傳球量也相當驚人。經過多年的操勞，高國慶的手終於不行了，「我的手真的痛到受不了。」

「學生時期我的手就有骨刺，進職棒前，我就動過兩次手術，清除右手肘的骨刺。」因為有自身經驗，高國慶希望未來能幫助三級棒球，他說：「我看很多日本甲子園投手都投很多，之後消失的也很多，所以如果以後可以，希望能規定三級棒球隊伍，每隊一定都要練5、6個投手，不能整個盃賽只用1、2個投手撐完。」

關鍵字： 統一獅中職高國慶
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