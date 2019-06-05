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索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

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▲▼富邦悍將,索沙完封勝開心與隊友擊掌。（圖／記者季相儒攝）

▲索沙。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

前富邦悍將洋投索沙4日離隊，並且加入韓職SK飛龍，5日搭機到韓國。韓國知名媒體《SportTV News》透露索沙選擇離開台灣的原因，包含了台灣環境的推力以及韓職的拉力。報導中直指：「台灣環境太糟了。」

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SK飛龍為了尋求隊史第2次2連霸，積極補強有經驗，且能夠吃局數的洋將。看完索沙本季表現，並且在上週來台實際觀察索沙投球後，決定與索沙簽下一紙簽約金35萬美元、年薪17萬美元的合約。

雖然索沙拿到總值52萬美元的合約，但到韓國之後，他必須要將過去欠的10億韓圜繳清。曾有媒體曝露，SK願意在台面下幫助索沙解決欠稅問題，這是索沙願意回到韓國的關鍵，但SK飛龍表示，若是被抓到幫助索沙繳納欠稅，他們將會失去明年第一輪選秀權，並且被罰10億韓圜，他們不可能冒著這麼大的風險，「索沙欠的稅要自己繳。」

已經待在台灣最有錢的球團富邦，且索沙回到韓職還必須吸收這麼大的成本，那為何他還願意回到韓職呢？《SportTV News》指出，有關係者透露，台灣的環境太差了，他們的宿舍大概就是韓國愛情Hotel而已，投再好薪水也只有2至3萬美元。他說：「索沙在離開韓國之後才意識到這個現實，在台灣錢是很難賺的。雖然今年在韓國可能需要面臨龐大稅負，但如果你今年投得好，明年你可以拿到更好的合約，這對索沙來說是很強大的拉力。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒韓國職棒索沙SK飛龍
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